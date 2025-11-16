玄一（及川光博）と索（手越祐也）が手を握った前回のラストシーンに続く、ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の第6話。良い感じの雰囲気になった2人だが、玄一はふと初恋の相手である鯉登（大谷亮平）に会いに行ってみようかと、よりによって索の前でこぼしてしまう。

参考：『ぼくたちん家』河野英裕Pロングインタビュー ゲイの中年男性を主人公に据えた理由とは

気持ちが冷めて部屋に戻ろうとする索と、握った手を離そうとしない玄一。2人が痴話喧嘩のような会話を繰り広げていると、アパートの階段をほたる（白鳥玉季）が降りているときに、床が抜け落ちるハプニングが起こる。築60年ならしょうがない。

大家の井の頭（坂井真紀）が大慌てで駆けつけるものの、業者が修理するまでは2階のほたるの部屋は使えない。そこで、しばらくの間はほたるが玄一の家に移動して、玄一は索の家に泊まることに。

自分の部屋を追い出されてしまう格好だが、玄一は心なしか上機嫌。一時的だとしても、索と2人で生活できるのがよほど嬉しいのだろう。修学旅行の夜さながらに恋バナを始めようとする玄一に対して、始めは気乗りしない素振りを見せていた索だが、言わないでおこうとしていた秘密を口にする。実は偶然、ほたるが持っていたNPO法人のパンフレットの職員紹介に、鯉登の顔が写っているのを索は発見していたのだ。

「今さら謝りたいって、自分のためだし、おこがましいっていうか……」と思い悩む玄一に、「人の気持ち、勝手に決めつけるのもおこがましいですけどね」と索は毅然とした表情で返す。普段はおっとりと相手の話を聞いているのに、索に対してはグイグイと質問してしまうところが、恋する玄一の不器用さなのかもしれない。

決意を固めた玄一は、動物園を訪れていたほたると電話で呼び出した索も連れて、3人で鯉登のもとを訪れる。最初は緊張していた玄一だが、鯉登のボランティアの炊き出しを手伝うなかで、彼が自らゲイであることを明かして、パートナーと養育里親の研修を受けていることを知って、ようやく気持ちに踏ん切りをつけたようだ。ただ、そこで「じゃあ、明日焼き芋しませんか？」と鯉登を誘うのが実に玄一らしい。

みんなでアパートの敷地で焼き芋をするなか、鯉登が語ったのは性的マイノリティを取り巻く社会の変化だった。玄一や鯉登が学生の頃は、『広辞苑』に載っている「同性愛」の欄には「異常性欲」と書かれており、当時の保健体育の教科書には「同性に興味を持つのは、思春期特有の気の迷いですぐに治ります」といった記述もあったという。

しかし、今は「同性愛」は性的指向の一種であると認知され、全国都道府県の各自治体では性的マイノリティのカップルが抱く生活上の不便を解消するための“パートナーシップ制度”が導入されている。現在も「同性婚」は国や法律で未だに認められていない。それでも、鯉登がパートナーシップ届受理証を手にして、「まぁでも何より、住んでるこの街が認めてくれたってのが嬉しいんだけどね」と口にする姿を観ると、ほんの少しずつだとしても、未来は良いほうに変わっているのではないかと思えた。

過去の行いを悔いていた玄一と鯉登がそれぞれの思いを打ち明けて、両思いだったことが発覚したのも束の間、突然、アパートに現れたのは、なんと逃亡中のともえ（麻生久美子）と元夫の仁（光石研）。親子のフリと3000万円の行方を知る人物が大集合してしまう。

異色のメンバーが机を囲んで団欒する、なんとも奇妙な状況のなかで秘めていた思いを爆発させたのはほたるだった。母親と再会した瞬間には「謝ったって許さないから」とキーホルダーを投げつける。しかし、玄一や索がほたるの意見に同調してともえを責めると、「お母さんのこと悪く言わないでください」と咎める。ほたるを演じる白鳥玉季の絶妙な表情の変化によって、彼女の母親に対する屈折した感情がダイレクトに伝わってくる。

横領して逃げている最中に、全国のご当地キーホルダー47個を集める小学生の頃の夢を思い出したともえ。だから、すべてを集めるまでは帰れないのだという。ほたるが思わず「マジでわかんないじゃん」とこぼすのも無理はない言い分だった。

それでも、ほたるはともえに向かって「さっさと行って、帰ってきて」と口にする。好きなところも嫌いなところも両方ある母親。でも、理解できなくても、わからないままでも、それでも帰ってきてほしい。それは彼女がずっと隠していた素直な本心だったように思う。

部屋で涙を流すほたるを、玄一は「今、わからなくていいよ。好きとか、嫌いとかも、決めなくていいと思う。焦らなくていいよ」と慰める。彼の人となりが表れた言葉は、ほたるが等身大に抱いた思いを受け止めながら、優しく寄り添うことができる柔らかさがある。

物語の最後には、ついに玄一と索がお互い両思いであることを確かめ合う。特に索は、鯉登と玄一が昔のように親しくなっていくにつれて、どんどん嫉妬の感情があらわになっていく様子が印象的だった。鯉登が「パートナーと家を買った」と言うと、露骨に安心していた表情を浮かべており、玄一に惹かれる恋心を薄々、自覚していたのかもしれない。

元々、この物語は恋と革命に燃える玄一が索に向かって「2人で家を買って“かすがい”にする」ことを宣言したことから始まった。最終話を迎える前に、2人が掲げた夢は果たして叶うのだろうか。

（文＝ばやし）