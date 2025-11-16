11月16日放送の『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）第6話では、山王耕造（佐藤浩市）とロイヤルホープが最後の有馬記念に挑んだ。

2015年、勝利を期待されたロイヤルホープは勝利を飾ることができなかった。翌2016年と2017年もG1レースで結果を残すことができず、G1勝利がファンの悲願となっていた。そして2018年。年頭から耕造の決意が語られた。会長職に退き、優太郎（小泉孝太郎）が新社長になる。競馬事業は耕造の新会社で馬の管理を引き継ぐ。栗須（妻夫木聡）は本社の経理部に転属。耕造の唯一の気がかりは耕一（目黒蓮）のことだった。

第6話は、世代交代をおもに上の世代の視点で描いている。耕造は病に冒されており、残された時間は多くない。耕造が見込んだとおり、優太郎は社長として手腕を発揮する。引き際の見事さは耕造の経営手腕を示すもので、社長としては十分すぎるくらいだ。問題になるのは残された人々がどう思うかである。栗須にとっては、二人で掲げた有馬記念優勝という目標にどのように決着をつけるかが焦点になった。

「夢を語った者の責任」と栗須は言う。結果を出せないロイヤルホープは有馬記念をもって引退する。栗須としては、ラストチャンスの有馬記念を前に競馬事業から離れるわけにはいかない。なぜなら、有馬記念で勝つことが耕造との約束だからだ。強い言葉で訴える栗須はあたかも耕造を鼓舞するようであり、病気に負けない気丈さを引き出しているように見える。栗須の実直さと意志の堅さに耕造は救われたはずだ。

ゴールに到達するために何が必要か。栗須を見ていると継承する側が何をしなければいけないかがわかる。耕造の病状は進行しており、ホープの花道を飾るため栗須たち“ロイヤルファミリー”は一丸となって準備に臨んだ。そして、レース当日を迎えた。

第6話では、主要キャラの恋愛要素も盛り込まれていた。第5話で、栗須と加奈子（松本若菜）の大人の恋は成就寸前で指の間をすり抜けたが、第6話のやりとりは、男性側の淡い期待を覆すインパクトがあった。レースの結果次第でプロポーズすることを拒む加奈子は「全部私が決める」「10年でも20年でも待てる」と言いきる。運に左右される競馬と違い、自分の人生の手綱は自分で握るという主体的な意思がまぶしかった。

佐木（高杉真宙）と百合子（関水渚）は、ともに馬を愛する点でお似合いのカップルだ。さまざまな結びつきを通して本当のファミリーになっていく過程は、馬だけでなく人も着実に歩みを進めていることを示しており、世代交代の別の側面をあらわしていた。

残された者がバトンを受け継ぐ“継承”という点で、第6話で見逃せないのが耕一の言動である。耕一は耕造の援助をかたくなに拒み、代理で訪れる栗須に冷淡な態度を示す。そこには父への反発が見て取れるが、別の面で耕一は耕造の意思を受け継ぐことのできる人物として描かれる。それは競馬への情熱だ。

耕一と耕造が共通して持っているもの。それは、馬を見る眼、そして馬と競馬への愛だ。成長するまで接点がなかったので、影響があるとすれば母の美紀子（中嶋朋子）を通じてである。けれども、同じ馬を見て同じ感慨を抱く点で、二人はまぎれもなく親子といえる。ただし、そこには感情的なわだかまりがあった。ライバルたちとデッドヒートを繰り広げながら、雨の中山競馬場を疾駆するロイヤルホープを応援する中で、耕一の心がほぐれていく様子が伝わってきた。

『ザ・ロイヤルファミリー』は人間ドラマである。予想外の展開にリアリティを持たせているのは馬だ。競馬の予測不能な要素をからめることで、物語を縦横無尽に動かすことが可能となる。思いを乗せて走る馬たち。運と偶然、意思と努力、全てが渾然一体となって未知の感動を運んでくる。だからこのドラマはおもしろい。

（文＝石河コウヘイ）