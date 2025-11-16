◆第101回天皇杯全日本バスケットボール選手権 九州ブロックラウンド男子決勝 日経大83―78九州電力（16日、福岡・久留米アリーナ）

日経大が激闘をものにしてファイナルラウンドに駒を進めた。

第1クオーター（Q）で九州電力にリードを許しながら第2Qで逆転。その後は一進一退の攻防が続き、第4Q残り58秒で同点となったが、最後は浅田竜輝（2年・八女学院）が落ち着いてフリースローを決めて逃げ切った。主将のプライス叙珠亜（4年・れいめい）は「試合の結果以上に、チームで戦う姿勢の向上などいろいろなものを成長の糧にできる大会だった」と達成感を語った。

初優勝した7月の全日本大学新人戦（新人インカレ）で活躍した浅田がチームトップの20得点をマーク。2人の外国人留学生を中心に、ゴール下でも競り勝った。2本の3点シュートを決め、フリースローの精度も光った浅田は「学生コーチらスタッフと一緒に練習してきた成果を出せた」と充実感に浸った。

今年9月、ガードの児玉ジュニア（2年・福岡第一）がチームを離れてBリーグ1部（B1）の三遠に加入した。新人インカレで浅田らと共に躍動し、大会最優秀選手賞（MVP）に選ばれたエースの児玉を失った影響は大きく、秋の全九州大学リーグ戦（九州リーグ）もライバルの東海大九州に連敗して優勝を逃して2位となった。

片桐章光監督は「九州リーグで負けた後から、浅田がものすごくシュート練習を積んでいる。（児玉）ジュニアがいないチームの柱になろうとしている意識を感じる」と、新エースの努力をたたえた。

来年1月の天皇杯ファイナルラウンド初戦はBリーグ2部（B2）の横浜EXと対戦する。チームを率いるプライスは「プロが相手だが、自分たちがやってきたことを精いっぱい発揮して勝ちに行きたい」と金星へ闘志を燃やした。（山崎清文）