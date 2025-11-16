オープニングトーク



「もう疲れてる」

岡田師匠による疲労の吐露、から始まった今週のおかしば。「そっか、師匠疲れちゃったかぁ～」という感想を持ったおかしばの申し子はまだまだおかしば検定８級です。

実際には疲れている理由を話していくエピソードトークの為のきっかけ吐露です。

続きをどうぞ！

というのも昨日は以前より告知していた「BDSバイクセンサー秋の祭典」があり、おかしばとのコラボイベントでは、岡田師匠、甲斐彩加アナ、竹川由華さん、そしてくっきーさんによる１時間の盛り上げコーナーが開催されました。

散々盛り上がったようなのですが、師匠の疲れはその日の夜に行った３時間（２９０球）の打ちっぱなしが理由みたいです。

ズコォ～～！そんなのボケでしょ！と思われた方、おかしば検定９級です。これはおそらく本当でしょう。

そんなこんなでイベントに話になりました。

柴田「イベントの話してくださいよ」

岡田「イベントはもう甲斐ちゃんが大車輪の活躍」

甲斐「いえいえ私は・・・」

謙遜しておりますが、岡田師匠の話を聞く限りすごかったみたいです。

※甲斐ちゃんのバスツアーからイベントに参加した方は、おかしば検定十二段です。

甲斐ちゃんの大車輪伝

①バスツアーで２時間以上喋り倒す

②イベントのスタートは甲斐ちゃんコール（それはまるで矢沢永吉のライブ）

③ポンコツ大統領（ポンコツ大好き）はお手製の応援旗

④インサイド甲斐とアウトサイド甲斐を使い分ける

⑤赤いスイートピーを熱唱（西野カナはまだ出さない）

⑥アイドルを目指していて、そこから転身したのはゆってぃと甲斐ちゃんだけ

⑦トークが転がり続けて止まらない

⑧エピソードトークを披露

⑨毎週エピソードトークのない岡田師匠の事を白い目で見ていた（中６日でトークゼロ）

⑩そんな事を言われた岡田師匠は貝になりたい。

詳細はradiko オアYouTubeでお願いします！

ゲスト花澤香菜さん



いきなり「おかしばは異常です」というイタタタァ～な一撃を喰らってしまいました。

ラジオ大好き花澤香菜さんによると異常な速さで会話が展開されているそうです。確かに！テレビかと思いました、確かに！高田文夫先生ぐらいです！その通り！

チャンネル１つで戦っているおかしばを引き続き宜しくお願いします。

そこから文化放送の看板番組はどっちなのかトークをしておりますが、花澤さんの主張はなく、しばんちゃんはおかしばを推し、岡田師匠が花澤さんを推していました。

岡田師匠が普段接している昭和の声優さんとの違い、そして武道館公演、さらには声優を志した理由「やっぱりさんま大先生」、お笑いの話もきっちりしております。

声優を始めたて頃から天使の声を手に入れるまで、ハンカチなくても聞ける楽しい話が続きます。

声優といえば岡田師匠が演じた「追いかける男の声」からの「変質者」は必聴です。

花澤さんのすごさが際立つトークが満載で行われています。

しばんちゃんの声優への熱い想いは途中でストップを掛けられています。

ぽかぽかの話、お笑いの話、水着の話、離婚の話、しばんちゃんが途中で瞳を閉じて、声に集中するシーンがありますが、気にしないで下さい。

メッセージテーマ「知らない人に怒られた話」



先週、岡田師匠が話したラーメン屋さんで怒られた話を受けて、このお題となりました。

大量のメールありがとうござます。思った以上に申し子たちが知らない人に怒られていることが分かりました。自分だけじゃないんだと勇気をもらえるテーマになっていたら嬉しいです。

そして内容は・・・、世知辛いものが多めで、クスッと系もきております！探してください！

爆笑！おかしば大喜利



今週のお題は「大人の遠足、その特徴とは？」

ある程度アダルトな回答がくるかなという予測をしていて、岡田師匠がブレーキとなり、マイルド路線を進んでいたのですが、最終終着駅はアダルトど真ん中でした。radikoで聞く際は試聴環境にご注意ください。

それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の全回答です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎おやつのラインナップがほぼ和菓子

⭐︎バスの中でカラオケ大会が始まる

⭐︎30分に一回はトイレ休憩がある

⭐︎集合したら、まず名刺交換が始まる

⭐︎作ったしおりが老眼で誰も読めない

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎直行直帰

◎一杯ひっかけてからくる

◎休憩に、ラブホを使う

◎男女意気投合したら、中ぬけあり。

◎お酒は500円まで（ただしノンアルはお酒に含まれません）

来週は既に収録済み。ということで11月30日分のお題です。

「世界一ムダな贅沢を教えてください」

回答例）金の延べ棒を文鎮にしている

回答例）大阪からドーハを経由して東京に帰る

エンディング&業務連絡



エンディングトークは今週で調査隊を卒業する塩辛ちゃんと一緒にお送りしました。

調査隊のプレゼン中にウソを付く習性がある塩辛ちゃん。今週もあったのではないかと、おか&しばによる取り調べが行われています。

そして今週は放送後に大量のサインを書くという業務があり、エンディング後すぐにブースをゴーアウトしています。

改めまして来週（11月23日）は特別編成のため1時間の放送、既に収録済みです。

フリートーク&大喜利でお送りしました。岡田師匠は松竹芸能への熱い思いをぶつけています。

そしてしばんちゃんは最近あったエピソードトーク。一応募集させてもらったビート板でも一悶着あります。

そして来週は遂に「おかしばのしゃべり場vol.２」

イベントで使う用のビート板を一応募集しています。既に送っていただいた申し子の皆さんありがとうございます！

助かります、この募集は申し子たちの脳に直接語りカケテイマス。

11月30日はノーゲストです。

そこでメッセージテーマは「フリー」

冒頭はイベントの話に終始しそうですが、ここぞの場面でフリーメールの力を頼ることになります。

おか&しばへの質問、番組への提言、最近感じた疑問、伝えたいこと、とにかく、とにかく、とりあえず送信ボタンをお願いします。

そして「BDS presents私のこだわり伝わりまセンサー」は周囲に理解されないこだわりを募集中。

竹川由華がメールを読み、最後にバイクあるあるを言います。

おかしば調査隊はイベント内の調査隊オーディションで合格した人が登場します。

今週は本番前も本番後も来週に迫ったイベントについての会話をしました。

サイン入りTシャツを作成していく出演者たち。Tシャツにサインを書きやすくするためにTシャツをピ～ンと伸ばすスタッフ。そんなやり取りは正に文化祭前日の様な光景。あとは楽しむだけ！来られる方も来られない方もとにかく楽しみましょう！

閉店ガラガラ！See You～!

