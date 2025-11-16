◆第１０５回 天皇杯▽準決勝 神戸２―０広島（１６日・パナスタ）

町田が延長戦の末にＦＣ東京を２―０で破り、クラブ初の決勝進出を決めた。延長前半１３分にＭＦ林幸多郎（２５）がバースデー弾を決めると、延長後半４分の追加点で突き放し、初のタイトル獲得に王手をかけた。大会２連覇を目指す神戸は広島に２―０で勝利。ルヴァン杯との２冠を狙う相手に、王者の貫禄を見せた。決勝は２２日に東京・国立競技場で行われる。

ルヴァン杯王者を破り、威厳を示した。神戸が今季リーグ最少失点を誇る広島の堅守をこじ開けて２得点。前半２４分に先制し、後半２４分にはＦＷ佐々木大樹（２６）がＰＫを沈めて勝負を決めた。先制点を決めたＤＦ永戸勝也（３０）は「決勝戦に進めるゴールを決められてホッとしてます」と自身移籍後初ゴールを喜んだ。

リーグ３連覇を狙った１年だったが、９日のＧ大阪戦で引き分けて優勝の可能性が消滅。年内でつかめるタイトルは、天皇杯のみだ。チームミーティングで意思統一し、結束力を高めた。ＭＦ武藤嘉紀（３３）が「これしか残っていない。みんなで同じ方向を向けた」とうなずいた。

１９９３年のＪリーグ開幕後、浦和、Ｇ大阪に次ぐ３チーム目の天皇杯連覇に王手をかけたが、吉田孝行監督（４８）は「何もつかんでいない」と油断なし。タイトルに飢える王者が、聖地・国立で意地を見せる。（森口 登生）