歌舞伎俳優の尾上松緑が、このほど都内で、歌舞伎座の１１月公演「吉例顔見世大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「鳥獣戯画絵巻（ちょうじゅうぎがえまき）」の取材会を行った。

擬人化された動物たちの姿が描かれ、現代でも人気の高い国宝「鳥獣人物戯画」をモチーフとした舞踊劇。１９７０年に松緑の祖父・２代目松緑が振り付けを担当して国立劇場の舞踊公演として初演。それから５５年、今回は日本舞踊家・藤間勘右衛門としても活動する松緑が演出を担当し、「歌舞伎の形態にするのは大変だった。何とか初日を開けることができましたので、さらにブラッシュアップさせていきたい」と意欲を見せている。

鳥羽僧正（７代目尾上菊五郎）が鳥獣たちの絵物語を描く。花道のスッポンからは男蛙（中村芝翫）、女蛙（中村萬壽）が登場し、仲睦まじい様子を見せる。男狐（中村萬太郎）を行司に男蛙と男猿（坂東巳之助）の相撲を踊りで表現。音楽と照明、舞台装置が幻想的な雰囲気を演出し、鳥獣たちが歓喜の舞を踊る群舞は圧巻だ。

師匠の７代目菊五郎とも相談しながら試行錯誤を繰り返し「不思議なもので、蛙や狐や兎、全部がきれいに交ざっちゃいけない。不自然じゃないマーブル模様になってくれたら、祖父が意図した鳥獣戯画になるのかな」。衣装や化粧に関して「女形のことは中村時蔵さん、立役のことは坂東亀蔵さんの意見を取り入れました」と明かした。

作品を仕上げる段階で、日本舞踊家と歌舞伎俳優それぞれの長所と短所に気付いたという。「日本舞踊家は合わせるのが本能。歌舞伎俳優は個々で動くからアドリブは得意だけど、統率に苦労している」。演出を担当して「自分では演出というより、現場監督みたいなものだと思っている。出てくださった方々には、気付いたことを指摘して、日夜、改善していけるようにしています」

男蛙と男猿の相撲、エネルギッシュな鳥獣たちの歓喜の舞などで観客の心をつかみ、場内は大きな拍手に包まれている。「僕はミュージカルが好きでよく見ますけど、ミュージカル的だと思う。ある意味で『ライオン・キング』に要素として近い部分がある。５５年前に祖父たちが考えたものを、多少の手直しはあっても、現代の方々が喜んでもらえるのは、当時の人たちは先を見ていたということ。『達陀（だったん）』のように残していかないといけない」と気を引き締めている。