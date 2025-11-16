ÌÚÂ¼ÂóºÈà»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³á¿Ò¤Í¤¿ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤ËµÕ¼ÁÌä¡Ö½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡¢£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÎ©¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡Ö£Ó£Í£Á£Ð¡×¤¬²ò»¶¡£ÌÚÂ¼¤Ï¸Ä¿Í³èÆ°£±£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡££Í£Ã¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ£±¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤ÆÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¡Ê»öÌ³½ê¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¤Ã¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤ÆÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä¸åÇÚ¤«¤é¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤Ã¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¤Ï£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ï¤Ã¤¤êº£¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë£±¿Í¤¸¤ã²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¸÷¤êµ±¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¡ÖÅ·ÂÎ¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÃÏÌ£¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÆÞ¤Ã¤¿¤é°ìÀÚ¸«¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£