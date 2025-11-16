◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本―韓国（１６日・東京ドーム）

９回に痛恨の同点弾を浴びた“守護神”の巨人・大勢投手が「自分の甘さが最後に出た」と猛省した。

１点リードの９回から６番手としてマウンドへ。先頭を二ゴロ、次打者を左飛に打ち取り２死走者なしとしたが、続く金周元（キム・ジュウォン）に１５５キロ直球をはじき返され、右中間への同点ソロを被弾。「２死を取ってからの同点弾だったので、今シーズンを通しての自分の甘さが最後の試合で出たんじゃないかなと思う。自分の実力のなさというか、レベルの低さを感じながらシーズン終えてしまうことになった。いい部分というよりかは、こういうマイナスな点をもっと検証して成長しないといけない」と反省の弁が止まらず。

来年３月に控えたＷＢＣ本番に向け、「ふがいない形で終えてしまったんで、やり返したいという気持ちはある。選ばれないと出られないですし、今のままじゃ選ばれても同じ結果になる。これを生かしてしっかりと代表だけじゃなくて、シーズン通してもいいパフォーマンスができるようにならないといけないなという気持ちがまずは一番強い」と気を引き締め、雪辱を誓った。