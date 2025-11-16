40・50代のための「上質アイテム」→【大人のしまむら】に売ってた！

40・50代の洋服選びは、デザインやトレンドはもちろん、質の高さも重視したいところ。【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の「Premiumライン」なら、上質なアイテムがコスパよく手に入るかも。ヘビロテしたくなりそうなセーターやきれいめなコートなど、注目の上質アイテムをピックアップしました。

ヘビロテしたくなりそうな上質ニット

【しまむら】「レディース ニットプルオーバー」\7,689（税込）

カシミヤ100%やフォックス、モヘア、アルパカなどの質の高い素材を使った、きれい見えするニットトップス。公式Instagramによると、「ふんわり軽やかな風合いと心地よい暖かさ」とのことで、寒い冬も快適に過ごせそうです。すっきり着こなせそうなクルーネックや首元まで暖かなハイネックなど、どれも着回しやすく揃えたくなりそうです。

穿き込んでいく過程も楽しいデニムパンツ

【しまむら】「レディース デニムコクーンパンツ」\5,170（税込）

ほどよいワイド感でおしゃれに穿きこなせそうな、着回し力の高いデニムパンツ。シャツやスウェットシャツなどあらゆるトップスと相性がよく、こなれたカジュアルコーデを楽しめる予感です。公式Instagramでは「穿き込むごとに経年変化する色落ちの美しさが特徴」と紹介があり、長年に渡って愛用したくなりそう。オールシーズン活躍し、自分だけのデニムに変化していく過程も楽しめます。

洗練された印象を作る大人のコート

【しまむら】「レディース コート」\10,989（税込）

ウールやカシミヤなどの動物由来の天然素材を使った、上質なロングコート。「保温性に優れ、柔らかな手触りが魅力」と公式Instagramで紹介されていて、冬のお出かけで頼もしい存在になりそうです。裏地には吸湿性・放湿性に優れた素材が使われていて、快適な着心地にとことんこだわりが感じられます。大人っぽいシルエットのきれいめコートは、羽織るだけで一目置かれるかも。

きちんと見えするジャケット & パンツ

【しまむら】「レディース ジャケット」\10,670（税込）、「レディース パンツ」\7,370（税込）

オフィスコーデにぴったりな、きちんと感あるジャケットとパンツ。公式Instagramによると、「ウール100%の美しい光沢感と風合いが自慢」とのことで、高見えしそう。すっきりしたシルエットと上質な素材感で、好印象を残せるかも。コスパよくお仕事服を新調したい人や、学校行事などきちんと感ある着こなしが必要なシーンにぴったりです。

