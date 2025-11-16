中島美嘉が自身のInstagramにて、最新『NANA』コーデを披露した。

■中島美嘉「素敵なコラボおめでとうございます！」

写真＆動画：『NANA』の世界観そのまま！中島美嘉最新ショット＆青春が蘇る「GLAMOROUS SKY」MV

中島は「大好きなVivienne WestwoodとNANAの素敵なコラボおめでとうございます！」というメッセージとともに、全5点の写真を投稿。

これは矢沢あい原作漫画『NANA』が25周年を迎え、同作でも印象的に描かれているVivienne Westwood（ヴィヴィアンウエストウッド）とのコラボがついに実現。限定カプセルコレクションが発表されたことをうけ、当時映画『NANA』シリーズで大崎ナナ（BLACK STONESのナナ）を演じた中島美嘉が再び“NANAコーデ”を披露したわけだ。

映画第1作目公開から20年が経っているが、変わらず『NANA』の世界観にマッチしており、コメント欄では「待ってました！」「やっぱり中島美嘉だよね！」「リアルNANA！」などの喜びの声が多くあがっている。

■『NANA』の世界観そのまま！中島美嘉最新ショット

■動画：中島美嘉「GLAMOROUS SKY」MV

映画『NANA』シリーズで大崎ナナ（BLACK STONESのナナ）を演じるだけでなく、同作の主題歌を“NANA starring MIKA NAKASHIMA”名義で担当。

第1作目では「GLAMOROUS SKY」（作詞：矢沢あい、作曲：HYDE、編曲：HYDE＆KAZ）を、続く『NANA2』では「一色（ひといろ）」（作詞：矢沢あい、作曲：TAKURO、編曲：TAKURO・佐久間正英）を披露している。