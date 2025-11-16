次回11月23日（日）よる10時30分 第7話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

第7話のスペシャルゲストを情報解禁！第7話には、2019年に著書の中でゲイであることをカミングアウトした、人気クリエイターのkemioが出演。大谷亮平演じる鯉登裕太郎の恋人・矢倉亮悟役を演じる。kemioが日本テレビ系ドラマに出演するのは今回が初。

果たして、kemio演じる矢倉は物語にどんな影響を与えるのか!?

第7話のあらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

なお、最新話はTVer（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）にて無料で配信中。Hulu（https://www.hulu.jp/chosen-home)では最新話まで全話配信中。お見逃しなく！

◆kemio コメント

― オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？

「オーマイガーサプライズ驚きでしたね。でもそれよりも本当に光栄で、オードリー・ヘプバーンのように、人生でいろいろなエンターテイメントと触れていきたい、表現していきたいと思っているので、この機会で、このタイミングに出演できるということはすごくありがたいです」

― ご自身の役柄について教えてください。

「非常に重要な役だと思っております。私が演じる矢倉亮悟は、恋人役の鯉登さんと、あることをきっかけにトラブルになってしまいます。彼に対する熱い思いと、普段から抱えているフラストレーションが交錯する。そうした人間らしさを“ありのまま”にぶつけ合うことで、愛って素晴らしいなと思える、そんな“魔法”を視聴者の皆さんにもかけられたらと思います」

― 矢倉亮悟役を演じてみていかがでしたか？

「とってもエキサイティングでした。矢倉は徐々に気持ちが上がっていくキャラクターで、あまり演じたことのない役だったので、フリースタイルを披露しているかのような感覚ですごく楽しかったです」

― 最後に第7話の見どころを教えてください。

「えー全部！そして私です（笑）」

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON アバンズゲート

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi