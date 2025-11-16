「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）

メインイベントでフェザー級キックボクシング世界王座統一戦が行われ、暫定王者の野杁正明（３２）は正規王者スーパーボン（３５）＝タイ＝に判定０−３で敗れ、王座統一はならなかった。最終５回まで互いに死力を尽くした打ち合いとなったが、僅差で敗れた野杁は「スーパーボン選手が強くて僕が弱かった。それだけですね。王者としての意地はすごく感じた。強くてうまかった」とすがすがしく受け止め、判定についても「（納得してる？）はい。勝っていたと胸を張って言えない。今日は僕が負けた。受け入れている」と言い切った。

悔しい敗戦後にもかかわらず気丈に振る舞っていた野杁だったが、この日復活ＫＯ勝利を挙げ、次戦での引退を電撃発表した武尊（３４）の話題になると、目に涙を浮かべて声を詰まらせた。

尊敬する先輩は来年４月２９日のＯＮＥ日本大会が現役ラストマッチになる可能性が高いが、「武尊君と（ＯＮＥの同大会で）一緒に勝ててないので、もちろん一緒に出て勝ちたい」と思いを吐露。自身は武尊の背中を追いかけてＯＮＥに上がっているだけに、「僕がこの舞台を選んだのも武尊君がいるからなので、一緒の大会に出て一緒に勝つことが目標だったし、一緒にベルトを巻くという思いでここまできたが、僕は（王座陥落で）ゼロからのスタートになるので（もう叶わない）。一緒に出たい気持ちもあれば、（最後に）武尊君のサポートに回りたい気持ちももちろんある。そこはわからないですね」と複雑な心情を明かした。

野杁は３月の日本大会でタワンチャイ・ＰＫ・センチャイ（タイ）を下馬評を覆して３回ＫＯで下し、暫定王座を獲得。絶対王者との統一戦に挑んだが、惜しくも敗れた。「日本大会のメインを任せてくれて、本当にうれしかった。期待に応えられなくてすみませんっていう気持ち。次、もっともっと必ず強くなって世界一を取れるように証明したい」と再起を誓った。