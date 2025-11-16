kemio¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é·èÄê Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ½éÅÐ¾ì¤ÇÂçÃ«Î¼Ê¿¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ë
【モデルプレス=2025/11/16】俳優の大泉光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」(毎週日曜よる10時30分~)。このたび、第7話のスペシャルゲストとして人気クリエイターのkemioがサプライズ登場することがわかった。
Âè7ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡¢kemio¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£kemio¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿±é¤¸¤ë¸ñÅÐÍµÂÀÏº¤ÎÎø¿Í¡¦ÌðÁÒÎ¼¸çÌò¤À¡£kemio¤ÏËÜºî½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
±é¤¸¤ëÌðÁÒ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ñÅÐ¤µ¤ó¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈËâË¡¡É¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Âè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¡¼Á´Éô¡ª¤½¤·¤Æ»ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢kemio±é¤¸¤ëÌðÁÒ¤¬Êª¸ì¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡©
ËÜºî¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤è¤ê¤âËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½ ¤´¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëÌðÁÒÎ¼¸ç¤Ï¡¢Îø¿ÍÌò¤Î¸ñÅÐ¤µ¤ó¤È¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈËâË¡¡É¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ ÌðÁÒÎ¼¸çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£ÌðÁÒ¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½ ºÇ¸å¤ËÂè7ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¨¡¼Á´Éô¡ª¤½¤·¤Æ»ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
