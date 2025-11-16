◆天皇杯 ▽準決勝 町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立）

町田が延長戦の末にＦＣ東京を２―０で破り、クラブ初の決勝進出を決めた。延長前半１３分にＭＦ林幸多郎（２５）がバースデー弾を決めると、延長後半４分の追加点で突き放し、初のタイトル獲得に王手をかけた。大会２連覇を目指す神戸は広島に２―０で勝利。ルヴァン杯との２冠を狙う相手に、王者の貫禄を見せた。決勝は２２日に東京・国立競技場で行われる。

延長前半１３分だ。２５歳誕生日の林が均衡を破る一発が出た。相手ＧＫの上を抜くゴールを決め、一進一退の攻防が動くと、同後半４分に、前日に第２子が産まれた“オメデタ“のＦＷ相馬勇紀（２８）のアシストから追加点でだめ押しだ。青森山田高の監督時代に、何度も歓喜を味わった吉兆の国立で白星をつかみ、黒田剛監督（５５）は「カップ戦の準決勝で負けた記憶は一度もない。勝負運を選手に乗り移らせてやれた」と酔いしれた。

長い道のりの末にたどりついた決勝舞台だ。１９９３年、後に横浜フリューゲルスになるプロクラブ誘致計画が頓挫し、９５年から前身のＦＣ町田トップが町田市でのＪリーグ入りを目指すようになった。そこから２００１年に解散危機、１０年にＪＦＬでＪリーグ昇格基準の３位に入ったもののスタジアム基準が満たせず昇格を逃した。だが、挫折のたびに乗り越えた。ＦＣ東京には前哨戦となった９日のリーグ戦（０●１）で敗れ、この週は３日連続で１時間以上のミーティングを敢行。持ち前の反骨心を植え付け、初タイトル王手がかかった本番は、延長で競り勝つ粘り強さを見せた。

決勝は２連覇を目指す“横綱”の神戸と相手に不足なし。指揮官も「最高の笑顔を届けられるように、胸に星を１つ着けられるように、クラブの歴史を刻められるように最高の準備をしたい」と武者震いした。クラブＣＥＯの藤田晋氏（５２）が馬主を務めるフォーエバーヤングが日本調教馬としてＢＣクラシック（米国）を初制覇したように、町田もクラブ初の栄冠で歴史を作る。（浅岡 諒祐）