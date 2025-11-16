今年は黒よりブラウン！【studio CLIP】トレンドど真ん中♡「おしゃれバッグ」

2025年秋冬のトレンドカラーのひとつ、ブラウン。黒よりもやわらかく上品な雰囲気で、大人の秋冬コーデにもぴったりです。多くのブランドのランウェイでも登場した旬カラーを手軽に取り入れるなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】のバッグがおすすめ！ トレンド感たっぷりなブラウンの「おしゃれバッグ」を紹介します。さまざまな形や素材から、自分好みの1点を探してみて。

フェイクファーと差し色チェーンがおしゃれ感たっぷり

【studio CLIP】「アソート5ROOMショルダーバッグ2」\3,990（税込）

もこもこのフェイクファーは、今年のトレンド素材のひとつ。面積の小さいショルダーバッグなら、ファー初心者でも取り入れやすいはず。くまのぬいぐるみのように愛らしいブラウンのフェイクファーにアクセントカラーのチェーンが付いて、いつものコーデをぐっとおしゃれに見せてくれそうです。ショルダーベルトを外して、クラッチバッグとして持つのもこなれ感がアップしておすすめ。

カジュアルなトートバッグは白鳥柄で上品な遊び心をプラス

【studio CLIP】「コーデュロイ2wayトート」\2,790（税込）

荷物が多いときに役立つトートバッグも、旬カラーや素材にアップデートして。あたたかみのあるブラウンのコーデュロイ素材は、カジュアルコーデに季節感をプラスするのにぴったり。キュートで遊び心がありながらも品のよさも感じるスワンの刺繍が、ポイントとしてきいています。お出かけ中も、このバッグを見るたびに楽しい気分になれるかも。

クラシックな見た目で機能性優秀

【studio CLIP】「ポーチ付き10ポケットトートバッグ」\4,990（税込）

クラシックテイストが人気の今年は、レザー調のバッグもおすすめ。ブラウンなら重くなりすぎずに大人な雰囲気を演出してくれます。本革のバッグは重量感がありますが、こちらはやわらかい合皮素材。気兼ねなくデイリーに愛用できそう。さらに注目したいのが、機能性の高さ。外側と内側に計10個のポケットが付いており、取り外しできるポーチまで付属しているので、バラバラになりがちな小物もすっきり整理できるはず。

いつでも持ち歩きたいミニショルダーバッグ

【studio CLIP】「3ROOMワンマイルショルダーバッグ」\3,990（税込）

スマホや財布、イヤホンなど、毎日持ち歩く小物をまとめられるショルダーバッグ。ちょっとした外出に重宝しそうなバッグも、ブラウンなら服装を問わず愛用できそう。合皮素材で、きれいめコーデはもちろん、カジュアルコーデも上品に見せてくれるはず。公式サイトによると「コンパクトながら見た目以上に収納可能」とのことなので、ひとつ持っておくと便利かも。

