「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）

韓国代表が九回２死から金周元内野手の同点ソロでドローに持ち込み連敗を阻止。試合後の会見で祖父が亡くなっていたことを明かし、涙を流した。

九回２死、大勢の直球を完璧に捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。感情を爆発させてダイヤモンドを一周し「本当にいい投手であることは知っていた。最後のアウトにならない覚悟で打席で集中して打席に入った」と振り返った。

会見では日本に入国した翌日に祖父が亡くなったことを質問されると、涙を流した。すると柳監督が制して「答えはもうしばらくして答えさせてほしい」と説明した。

気持ちを整理し「プレーを通して祖父を送りたいという思いがあった。すべてを注ぐという思いの中、最後の打席でいい結果を出すことができて祖父を送ることができた」と語った金。神妙な声のトーンでと身内の不幸があった中で代表に残って祖国の１１連敗を阻止する一撃に感情があふれ出した。会見場は異様な雰囲気となった。

この日も先手を奪ったが、投手陣が計１２四球と制球を乱し、計４つの押し出しを献上するなどしてゲームをひっくり返された。それでも野手陣は粘り強く戦い、九回土壇場から金の一発で引き分けに持ち込んだ。