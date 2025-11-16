運転手は「ずるい」→ガソリン代は払いたくない？乗せてもらう側の図々しい言い分【ママリ】

主人公・すみれは友人との旅行でお金に関してモヤモヤした経験がありました。その後、友人の1人は自分が間違っていたことに気付き、すみれに謝罪。すみれは救われたような気持ちになりますが、もう1人の友人は「運転手がガソリン代をもらうのはずるい」と相変わらずの態度。育った環境や考え方の違いはあっても、他人への感謝や一般的な常識について、伝え方について考えさせられる、人間まおさんによる『ガソリン代どうする？』どうぞごらんください。

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

ガソリン代について、自分の態度を反省した友人

かつてはすみれと一緒に旅行をし、ガソリン代も折半していた友人。しかし、他の同僚と旅行したことで、自分のこれまでのすみれへの態度が失礼で非常識だったことに気付きます。運転手はただ運転するだけではなく、命を預かる責任の重い役割。安全運転をするために気を使い、車の維持にももちろんお金がかかります。そういった事を同僚が教えてくれたことで、友人は自分の考えが及んでいなかった点に気づいたようです。



「友人だから」「いつも運転してくれているから」さまざまな背景があったのかもしれませんが、運転手への感謝の思いを持つことは大事ですね。

一方「運転手がガソリン代をもらうのはずるい」と主張する友人

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

すみれは友人の口から感謝の気持ちや自分が間違っていたという話を聞き、救われたような気持ちになっていました。



一方で、もう1人の友人は納得できていない様子。「友達を乗せたら、ガソリン代をもらえるから無料で行ける」という考え方のようですが、運転する側は車を出して動かしている時点で負担がかかっているのですから「タダ」ではないようにも思えます。



運転側もガソリン代をもらうことが目的ではありませんよね。でも、友人にはそのように映ってしまうようです。このシーンでは、友人ごとにガソリン代への価値観や考え方に違いがあることがわかります。

「運転手はずるい」すれ違い続ける価値観

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

©︎人間まお

納得できていない様子の友人は「運転手はずるい」と言い放ちます。3人の価値観がすり合うのはかなり難しいようです。



学生時代ならば、ノリで楽しめたり、小さなことは目をつぶることができたりするのかもしれません。しかし、それぞれ社会人になりお金の重みや時間の重みを知る中で、こうした価値観の差にモヤモヤすることはあるのではないでしょうか。



自分の常識をアップデートして反省した友人と、最後まで納得しない友人。学生時代は楽しく過ごせた仲でも、年齢を重ねるにつれて考え方の差が大きくなることはあります。お付き合いをする上では、できるだけ価値観が合う相手とストレスなく過ごしたいものですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）