ＹＳＣＣ横浜　６ポイントマッチを制してＪＦＬ残留決定　尾松剛監督「うれしいゲームになった」

◇ＪＦＬ第２９節 ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）

試合前の勝ち点が２７で１４位だったＹＳＣＣ横浜は、同２８アトレチコ鈴鹿との６ポイントマッチを制して、最終節（第３０節）を前にＪＦＬ残留を決めた。

前半終了時点で０―２も、後半３３分から３発をたたき込んで鮮やかに逆転。尾松剛監督は「いつもであれば崩れていくゲームだったが、今まで積み上げてきたものがピッチに投影されて逆転につながった、うれしいゲームになった」と笑みを浮かべた。

連敗、アウェー、６ポイントマッチ…。厳しい条件下の中、さらに試合は前半のうちに２点のビハインド。苦しい展開にも指揮官は冷静だった。ハーフタイムでは「まずはテクニカルスタッフの中で前半戦を総括して、選手に何を伝えるべきが話し合う。その間にコーチが選手からの要求を拾う。（両者の意見を）照らし合わせながら、どの情報を出すか考える。ただ、僕たちが提示したいものよりは、選手にとって何が一番いいのかが大事」と情報共有を徹底した。

選手の意見を優先する理由は「選手自身で解決していく能力はとても大事だから」。実際に尾松監督は２失点した前半を「自分たちが表現したいゲームにはなっていた」と評価し、１つだけ特定の指示を出して、あとは「選手たちを信じていた」と手を打たなかったという。

ただ、その１つの指示で試合は大きく変わった。指揮官は「相手３ボランチの間に自チームの２ボランチを立たせる」と指示を出した。すると、相手３ボランチがＹＳＣＣ横浜の２ボランチを警戒することで中央に集中がいき、サイドがぽっかり空いた。そして、３得点は全てサイド攻撃から。１点目は右ポケットを狙ったＭＦ菊谷篤資（あつし）のスルーパスが相手に当たってコーナーキックを獲得。セットプレーを決めて１点目。２点目は右サイドからＤＦ増谷幸祐のドンピシャクロス。３点目は右サイドで複数人が絡んだ細かいパスワークで相手を引きつけ、一気に裏を取って勝負あり。指揮官の計算どおり、サイド攻撃から３得点が生まれた。

今年の７月に就任した尾松監督は、当初吉野次郎社長から「腰の引けたゲームをしないでほしい」と要請があったという。指揮官は「失点の多いチームが攻めに出るのは常識から外れるが、攻めることを貫いてきた」と強調。「そういった意味では、今日の試合の中でその魂が投影されたかな」と満足げに語った。