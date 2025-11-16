◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ最終日（１６日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）

決勝が行われ、西地区１位のトヨタが東地区２位のビックカメラ高崎を４―２で退け、３季連続の日本一に輝いた。相手のレジェンド・上野由岐子に対し、トヨタ打線が攻略。２―０の５回１死二塁の場面で、４番・山田柚葵外野手がカウント１―１から上野の内角へのチェンジアップに対し、引きつけてバットを振り抜き、右中間への２ランで上野をマウンドから引きずり落ろした。

勝負を引き寄せた一発で優秀選手賞を獲得した山田は「バッテリーを中心に抑えてくれていた。１本打てて本当に良かった。（第３打席の２ランは）素直に上野さんから打ったことがとてもうれしい。石川（恭子）さんは上野さんだからと言ってあまり気にしていないと言うけど、私はガチガチに緊張して。絶対に打ちたい気持ちが前に出すぎていたので、３打席目は入る前に深呼吸した。結果ホームランという最高の形で、本当に良かったです」と憧れの投手を攻略し、喜びを爆発させた。

強豪・日体大から２２年にトヨタ入り。４年目の今季、開幕から４番を任され、西地区最多９本の本塁打を放った。打点３３も後続に１３点差をつける圧巻の数字で、本塁打王と打点王のタイトル２冠を獲得し、急成長を見せた。視線の先は、ソフトボールが種目復帰する２８年ロサンゼルス五輪出場だ。まずは日本代表入りへ、五輪３大会メダルのレジェンド・上野から一発を放ち、決勝舞台で猛アピールをした２６歳は「日本代表に入れるように頑張り続けます」とさらなる飛躍を誓った。