櫻坂46田村保乃＆的野美青が「マイクラ24時間生配信 グランドフィナーレ」に参戦！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時から、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
11月9日（日）は、10月5日に番組公式YouTubeで行われた「マイクラ24時間生配信」の模様をお届け！ メインパーソナリティー・ウエストランド井口浩之を筆頭に、豪華メンバーが「有吉ぃぃeeeee！ランド」の大改造に挑戦しました。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介！
「マイクラ24時間生配信」の裏で、有吉たちは、櫻坂46・田村保乃と的野美青（※番組初登場）と一緒に、品川駅近くにある絶品ハンバーグ専門店「ただハンバーグが食べたい」へ。
ランチタイムは、肉汁あふれる牛100%の粗挽きハンバーグが味わえ、夜はおしゃれな雰囲気で、自慢のグリル料理が堪能できる人気店だ。
アツアツの鉄板で提供されるハンバーグ。なんとトシはハンバーグを3個、タカは4個オーダー！ 2個しか頼まなかった看板・有吉は…
なんとも悔しそうな表情に。一口食べて「あーうまい！ 5個にすればよかったなぁ」と後悔します。一方、わんぱくなトシはハンバーグの上にチェダーチーズをトッピング！
田村もつられて、チェダーチーズを追加！ その豪快さに「やるねぇ」と有吉も一目置きます。
するとここで、的野の趣味が「レゴ」であることが判明！ レゴ歴13年になる的野が作った作品がこちら！
両方とも本物のように動きます。
的野の家にはレゴ部屋があり、自分が作りたい作品を自由に作っているとのこと。
「マイクラ」も大好きだそうで、その腕前に期待がかかります。
いよいよここからは、「マイクラ24時間生配信 グランドフィナーレSP」と題して、レギュラー陣と田村、的野が生配信に参加します！ その前に、これまでの18時間をVTRで振り返ることに。
今回の生配信で、有吉が井口に課していたミッションは上記の4つ。「マイクラ教育」の第一人者・タツナミシュウイチ指導の下、みんなでミッションに挑みますが、オープニングで早々に、井口はこんな本音を吐露。
さらに深夜0時からは、丹生明里も参加。「ワクワクしちゃいました！」とやる気満々です。
深夜、仮眠に入った井口にドッキリも！ 一部始終を見届けた有吉は「合宿みたいで楽しそうだな！」とコメントします。事の全貌は、TVerで！
ここで、生配信に参加していた井口ときしたかの、タツナミがスタジオへ。
「相当やった。たぶんとんでもないことになっている！」と自信満々の井口ですが、果たして、富士山や巨大樹は生配信でどう進化したのでしょうか。
そして、有吉たちが加わった残り6時間のミッションは、上記の3つに決定！
続きはぜひ、TVerで確認してください。
