韓国発「MOMOREI COSMETICS」登場♡人気キャラがコスメに！

韓国発の人気キャラクター「MOMOREI（モモレイ）」から、初のコスメブランド「MOMOREI COSMETICS（モモレイ コスメティックス）」がデビュー！2025年11月19日(水)より全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテにて順次発売されます。ポップでレトロな世界観とキュートなデザインが魅力♡リップやアイシャドウなど、日常をちょっと特別にするアイテムが勢ぞろいです。

ポップカラーが可愛いリップ＆バーム



モモレイコスメティックス リップカラー

モモレイコスメティックス リップバーム

ぷるんとツヤめく「リップカラー」（全3種 各\1,925税込）は、なめらかな塗り心地とシアーな発色が魅力。

ライトトーンの「リココーラル」、やさしい「ピンコブラウン」、華やかな「モモレイベリー」と、シーンを選ばず使えるカラー展開です。

さらに、濃密なうるおいで唇を包む「リップバーム」（全2種 各\1,595税込）は、フルーツとローズの香り付き♡普段使いにもナイトケアにもぴったりの2WAY仕様です。

【ラッシュフォーカス新登場】韓国アイドル級♡束感まつげを叶えるボリュームタイプ

アイメイクもキュートに♡ アイシャドウ＆つけまつげ



モモレイコスメティックス アイシャドウ

モモレイコスメティックス アイラッシュ

ふんわり発色の「アイシャドウ」（全2種 各\2,035税込）は、高密着で粉飛びしにくいシアーな質感。

「ストロベリーリコ」はピンクベースで甘く可愛い印象に、「ピーチピンコ」はオレンジピンクで柔らかく優しい目元を演出します。

また、注目の「アイラッシュ」（全2種 各\825税込）は、キャラの瞳を再現したキュートなデザイン！

透明軸で初心者にも使いやすく、リコのような丸目も、ピンコのようなガーリーEYEも思いのままです。

マルチに使えるハイライト＆チークも登場



モモレイコスメティックス リップ＆ハイライト リコスパークル

モモレイコスメティックス リップ＆チーク

「リップ＆ハイライト リコスパークル」（\1,815税込）は、繊細ラメで立体感とツヤをプラス。唇や頬、目元にも使えるマルチアイテムです。

「リップ＆チーク」（\1,815税込）は、自然な血色感を演出する赤みピンク。

なめらかに伸びて密着し、ぼかしやすいテクスチャーで、メイク初心者にもおすすめです。どちらも保湿美容液成分配合で、可愛さとケアを両立♡

毎日に“トキメキ”をくれるMOMOREI♡



ポップで愛らしい世界観と確かな使い心地が融合した「MOMOREI COSMETICS」。2025年11月19日(水)より全国のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテにて先行発売されます。

リコとピンコがくれる小さなトキメキが、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってくれるはず♡お気に入りのカラーを見つけて、自分らしい“かわいい”をアップデートしてみて。