◆ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本7―7韓国（16日、東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」が韓国代表と強化試合第2戦に臨み、土壇場に追い付かれて2025年を白星で締められなかった。

3点を先行された日本は4回1死満塁から佐々木泰（広島）が中前適時打。なおも1死満塁から石上泰輝（DeNA）と五十幡亮汰（日本ハム）が連続で押し出し四球を得て同点に追いついた。

再び1点を追った5回は佐々木が2死満塁から押し出し四球を得て同点に。なおも2死満塁から石上が右前へ勝ち越しの2点打をマークした。

8回は2死満塁から森下翔太（阪神）が押し出し四球を得た。

先発の金丸夢斗（中日）は上々の立ち上がりを見せたが3回に乱れて3回3失点、2番手の西口直人（楽天）は1回1失点だった。

3番手の松山晋也（中日）は1回無失点と好投を見せた。4番手の隅田知一郎（西武）は2四球を与えながらも踏ん張り1回無失点とした。

5番手の郄橋宏斗（中日）は7回に1点を失い、8回はソロを浴びて2回2失点だった。

1点リードの9回には大勢（巨人）が登場。簡単に2死を取ったが、あと1死で金周元に被弾した。

韓国代表戦は2015年の国際大会「プレミア12」の準決勝で敗れて以降、10連勝中だった。日本は15日の第1戦でも11―4と快勝しており、連覇を目指す来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では1次リーグで同組となっているライバル国相手に優位を保っていたが、最後に一筋縄ではいかないことを知らしめられた。