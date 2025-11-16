俳優の黒川想矢さん（15）が15日、第17回TAMA映画賞の授賞式に登場。映画『国宝』の役作りで始めた歌舞伎の稽古について語りました。

TAMA映画賞は、東京・多摩市で開催される、映画ファンを中心とした市民ボランティアによる映画祭。今回は2024年10月から2025年9月までに公開された映画の中から、作品や監督、キャスト・スタッフを対象に選考が行われました。

■黒川想矢「このような奇跡が起きるなど想像できなかった」

今回、映画『国宝』と『この夏の星を見る』の演技が認められ、最優秀新進男優賞を受賞した黒川さん。トロフィーを受け取ると「すごい緊張しますね」とはにかみながら、「2年ぶりに映画祭に戻ってくることができました。前回は自分にこのような奇跡が起こるなど想像できなかったんですけど、このような栄誉を与えてくださった奇跡的な様々な出会いに感謝します」と挨拶しました。

映画『国宝』で、吉沢亮さん（31）が演じる歌舞伎の道に進む主人公・喜久雄の幼少期を演じている黒川さん。歌舞伎の稽古で難しかったことを聞かれると「僕は、踊りとか歌舞伎もしたことはなくて、振りを覚えたりセリフを言ったりというのは、すごく難しくて」と振り返りました。

また、吉沢さんと横浜流星さん（29）と、歌舞伎の合宿に行ったことがあるそうで「そのときに自分の意識ではない、役として踊れたときにすごく楽しくて。なので今も稽古を続けています」と撮影後も歌舞伎の稽古を続けていることを明かし、会場を驚かせました。