「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）

侍ジャパンが韓国代表と引き分けた。九回に大勢が同点ソロを被弾し、日韓戦１１連勝を逃した。

まさかのシーンだった。九回２死、勝利まであと１アウトという状況で金周元に右中間へ同点ソロを被弾した。思わずマウンドで表情をゆがめた右腕。土壇場で同点に追いつかれてしまった。

打線は３点リードの四回に反撃開始。先頭の森下がチーム初安打となる右中間への二塁打で出塁すると、１死満塁から佐々木の中前適時打、石上、五十幡の連続押し出し四球で同点とした。

再び１点を追う展開で迎えた五回は、佐々木の押し出し四球で同点に追いつくと、石上が右前２点適時打を放ち逆転。新戦力がバットでアピールに成功した。

先発の金丸は３回３安打２失点で降板。三回に先頭の四球から１死満塁のピンチを招くと、３番・宋成文に右前２点適時打を浴び、先制点を献上。その後、重盗も決められ３失点となった。

四回から継投に入ったが、侍投手陣も制球が定まらず。２点リードの八回には高橋宏が１点差に迫られるソロを被弾した。両チーム合わせて２１四死球の荒れた試合展開になった中、最後は大勢が打たれた。

井端監督は試合後「最後追いつかれてしまったんですけど、取れる時にもっと取れた。課題にしないといけない」と語った。韓国は来春３月に行われるＷＢＣの１次ラウンドで同組となっている。