¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´Ú¹ñ¤ËÄËº¨¥É¥í¡¼¤ÇÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º...ÂçÀª¤¬9²ó2»à¤«¤éÆ±ÅÀ¥½¥íÈïÃÆ ¶â´Ý3²ó3¼ºÅÀ¡¢üâ¶¶¹¨2¼ºÅÀ ÂÇÀþ¤Ï7ÆÀÅÀ¤â11»ÄÎÝ
¢£¥é¥°¥µ¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ 7¡¼7 ´Ú¹ñ¡¡¡Ê16Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢9²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬3²ó¤Ë2¤Ä¤Î»Íµå¤âÍí¤ß3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î4²ó¤Ëº´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬È¿·â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Ï¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÀÐ¾åÂÙµ±¡ÊDeNA¡Ë¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤Î郄¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Ï3Ï¢Â³»Í»àµå¤«¤éµ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¹¥ÊÖµå¤ÇÆ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£¤½¤Î¸å8²ó¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à1ÅÀ¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤¤7¡Ý6¤È¤Ê¤ë¤È¡¢6ÈÖ¼ê¡¦ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬9²ó2»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÆ±ÅÀ¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï´Ú¹ñÂÇÀþ¤Ë9»Í»àµå¤ò½Ð¤·9°ÂÂÇ¡Ê2ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤òÍá¤Ó7¼ºÅÀ¡£°ìÊý¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤Ï´Ú¹ñÅê¼ê¿Ø¤«¤é12»Íµå¤ò¤â¤é¤¦¤â¡¢Áê¼ê¤ò²¼²ó¤ë6°ÂÂÇ¤Ç11»ÄÎÝ¤È²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï1ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡¦Â¼ÎÓ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢2ÈÖ¥µ¡¼¥É¡¦ÌîÂ¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢3ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¡¢4ÈÖDH¡¦ËÒ¡ÊDeNA¡Ë¡¢5ÈÖ¥ì¥Õ¥È¡¦À¾Àî¡Ê¥ì¥Õ¥È¡Ë¡¢6ÈÖ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦´ßÅÄ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢7ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦º´¡¹ÌÚ¡Ê¹Åç¡Ë¡¢8ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¡¦ÀÐ¾å¡ÊDeNA¡Ë¡¢9ÈÖ¥é¥¤¥È¡¦¸Þ½½È¨¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£
´Ú¹ñÀèÈ¯¤Î19ºÐ¡¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥¸¥å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌîÂ¼¡¢¿¹²¼¤¬Ï¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì»°¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤ë¡£2²ó¤ÏËÒ¤Î»Íµå¡¢À¾Àî¤ÏÅê¥´¥í¤â°Á÷µå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢´ßÅÄ¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£¤·¤«¤·º´¡¹ÌÚ¤¬ÆóÄ¾¡¢ÀÐ¾å¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë°ìËÜ¤¬½Ð¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¶â´Ý¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï2»à¤«¤éÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢4ÈÖ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¡£2²ó¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Åêµå¤Ç2»à¤òÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï151¥¥í¤ÎÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·3²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢9ÈÖ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ß¥ó¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¤ÆÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤1»à¤â¡¢»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢3ÈÖ¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó0¡Ý2¤ÈÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç4ÈÖ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Ò¤«¤é¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤«¤éÀèÆ¬¤Î¿¹²¼¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢2¤Ä¤Î»Íµå¤â¤¢¤ê1»àËþÎÝ¤Ë¡£¤³¤³¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á1¡Ý3¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤Ê¤ª¤âËþÎÝ¤À¤Ã¤¿¤¬Â¼ÎÓ¤ÏÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤È¤Ê¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤º¡£
¶â´Ý¤Ï3²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢4²ó¤«¤é¤ÏÀ¾¸ý¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤«¤éÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç2»à¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1ÈÖ¡¦¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ë»°Í·´Ö¤òÇË¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ3¡Ý4¤ÈºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤Î5²óÉ½¡¢1»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¾Àî¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1»àËþÎÝ¤Ë¡£´ßÅÄ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç1»à¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç4¡Ý4¤ÎÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯ÀÐ¾å¤Ï°ìÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á6¡Ý4¤È2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
5²ó¤«¤é¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ç¾¾»³¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤òµö¤¹¤â1²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦¶ùÅÄ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬2»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
7²ó¤Ï郄¶¶¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Î4ÈÖ¥Î¡¦¥·¥Õ¥¡¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤â¡¢3Ï¢Â³»Í»àµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾Èô¤Ç6¡Ý5¤È1ÅÀº¹¤Ë¡£¤Ê¤ª¤â°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¸Þ½½È¨¤ÎËÜÎÝ¤Ø¤Î¹¥ÊÖµå¤ÇÁö¼Ô¤ò»É¤·Æ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£
8²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç4¤ÄÌÜ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç7ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤2ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë郄¶¶¤¬2ÈÖ¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ÆºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë9²ó¤ÏÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë¤¬2»à¤«¤éÈïÃÆ¤·7¡Ý7¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÆÀÅÀ¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï²ÝÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï°ìÄÌ¤ê¤ß¤ó¤ÊÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£26Ç¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2026¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯™¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¼ç¤ÊÆüÄø¢ä
2·î¡¡»öÁ°¹ç½É¡ÊµÜºê¡Ë
3·î2Æü¡¡¶¯²½»î¹ç¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ 3Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
3·î6Æü¡¡ÂæÏÑÀï
¡¡ 7Æü¡¡´Ú¹ñÀï¡¡¡¡
¡¡ 8Æü¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï
¡¡ 9Æü¡¡¥Á¥§¥³Àï
½à¡¹·è¾¡¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï3·î13¡Á17Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¼Â»Ü¡£
