¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£±£¶Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£ö£ó´Ú¹ñ¡×¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£·¡½£·¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÈÊ»¤»¤ÆÆü´ÚÀï¤Ï£±¾¡£±Ê¬¤±¤Ç½ªËë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÀè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤ËÀèÈ¯¡¦¶â´Ý¤¬´Ú¹ñÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ë¤È¡¢£³ÈÖ¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÎÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤«¤é£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î£´²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï£³ÈÖ¡¦¿¹²¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹¥ÂÇ½ç¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡££±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì£³¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÀÐ¾å¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿½ÉÌ¿¤ÎÂÐ·è¡££·²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¤¬£±ÅÀ¤ò¼º¤¤£±ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£¸²ó¤Î¹¶·â¤ÇÆó»àËþÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó¥ê¡¼¥É¤òºÆ¤Ó³ÈÂç¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¹â¶¶¤¬à¿å¸¶¤Î¥´¥ê¥éá¤³¤È¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ë£²»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·ºÆ¤Ó£±ÅÀº¹¡££·¡½£¶¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Ë¤Ï¼é¸î¿À¸õÊä¡¦ÂçÀª¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é£·ÈÖ¡¦¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ËÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£