¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¡Ö£±£³¡×¤¬¤Û¤¨¤¿¡ª¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤Î£Ð£ËÄÀ¤á¤Æ£Æ£×º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬¥À¥á²¡¤·ÅÀ¡Ö·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£±£°£µ²ó¡¡Å·¹ÄÇÕ¢¦½à·è¾¡¡¡¿À¸Í£²¡½£°¹Åç¡Ê£±£¶Æü¡¦¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡Å·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤¬¡¢¹Åç¤Ë¾¡Íø¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾£²£´Ê¬¤Ë£Æ£×º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬£Ð£Ë¤òÄÀ¤á¡¢¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¶¯ÅÙ¹â¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾£²£´Ê¬¡¢£Ã£Ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë£Ä£Æ±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£±Ê¸Í¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï£²£°Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç£Í£ÆÉðÆ£²Åµª¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡££Æ£×ÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Ç£Ë¤ËÈ¿Â§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¡££²ÅÙÌÜ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¿À¸Í¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö£±£³¡×¤òÇØÉé¤¦£Æ£×º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¿À¸Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Ê¤¬¤é½³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡££Ð£Ë³ÍÆÀ¡¢¼ºÇÔ¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤¬Êñ¤àÃæ¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢Á°È¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÁ°È¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥À¥á¤À¡¢¤È¡£Àï¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£Àï¤¨¡¢¡ÊÂç¼ù¤Ï¡ËÉ¬¤ºÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·ë¹½Ä¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¾ï¤Ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡££²ÅÙÌÜ¤Î£Ð£Ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¸«¤¿¤é¡Ø¤¤¤±¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ç¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸å¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¡¢´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¡Ö£±£³¡×¤ò»Ø¤µ¤¹¡£¡Öº£²ó·è¾¡¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤¿¥À¥á²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±£³ÈÖ¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤«¤é¿ô¤¨¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï£±£°»î¹ç£µÆÀÅÀ¤À¡£¡Öº£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¡ÈÅ·¹ÄÇÕÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¡££²£²Æü¤Î·è¾¡¡¦Ä®ÅÄÀï¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡£