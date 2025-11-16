◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7−7韓国（2025年11月16日 東京D）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が16日に行われ、韓国代表は野球日本代表「侍ジャパン」と対戦し、7―7で引き分けに終わった。前日の第1戦からの連敗は免れたが、投手陣が2日間で23四死球と課題は山積した。

一方で、9回2死から劇的な同点弾が誕生した。7番のキム・ジュウォンが大勢から右中間へアーチを放ち、韓国の11連敗を阻止して「失投をうまく打つことができた」と喜んだ。

ただ、韓国メディアから「祖父が他界してもチームに残ってホームランを打った。気持ちは？」と問われると、キム・ジュウォンは涙をこらえ目を充血させて、天井を見上げた。

結局、答えることができず、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が「もう少し後で話したいと思います」と話し、一時取材を止めたほど。その後、気持ちを落ち着かせた後、キム・ジュウォンは「日本に入国した翌日に祖父が亡くなったと聞いた。両親が気を使って試合に集中するように言ってくれた。見送ることができなかったので、プレーで見せたかった。ホームランをきっと見てくれている」と気丈に話した。

前夜は4―11の大敗で、侍ジャパンとの対戦は10連敗を喫した。4回にアン・ヒョンミン、ソン・ソンムンが2者連続アーチで3点を先制したが、投手陣が崩壊。注ぎ込んだ計7投手が11四死球も与えて計11失点で、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い投手陣が緊張して四死球が多かった。予定していたよりもたくさんの投手を使ってしまった」と嘆いた。

韓国は17年11月に行われたアジアチャンピオンシップから、前日の敗戦まで侍ジャパンに10連敗中。最後に勝ったのは15年11月に行われたプレミア12の準決勝だ。

韓国代表は8、9日に韓国・ソウルで、WBC１次ラウンドで同組となるチェコと戦い連勝。平均年齢24歳という若手主体のメンバーで日本戦に臨んだ。来年3月のWBCでは、1次ラウンドで日本と同じC組に入っている。WBCで4大会ぶりの1次ラウンド突破のためにも、本番前に実力を測る絶好の機会となったが、第1戦は完敗に終わった。