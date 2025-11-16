ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Cocomi¡õKoki¡¤¤¬Îø¿ÍÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤é¡©¡Ö¤Þ¤º¥Á¥Ã¤Æ¡×¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁ°¤ËÀ¸¤Êª¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢2¿Í¤Î°¦Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼¡½÷Koki¡¤¡Ê22¡Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÂ¼¤äºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢É½¸½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡2¿Í¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤¬»×¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ý¤Ë¡£2¿Í¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊÖ¤·¤Ï¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Koki¡¤¤Î½Ð±éºî¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºîÉÊ¤ò¸«¤ë»þ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÆ±¤¸½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¡£¤¢¤¨¤ÆÉã¿ÆÌÜÀþ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È¤«¡¢¤³¤ìÁêÅöÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¤È¤«¡×¤È¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¶ìÏ«¤âÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Î°¦Ì¼¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¡È·ëº§Áê¼ê¤Ï¥È¥È¡ÊÉã¡Ë¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌóÂ«»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¦Á°¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢È¯¸À¤Ë»ê¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤é¤Ï¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤ÏÎø¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¤ËÉã¤«¤é¤¤¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍý²ò¤ò¸ý¤Ë¡£¡ÖÃ¯¤«Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¥Á¥Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡È¤ª¤ª¡¢¤É¤ì¤É¤ì¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¡£¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡ËÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°Êª¤È¤·¤Æ¤âÆþ¤ë¤È»×¤¦¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁ°¤Ë¡¢À¸¤Êª¤È¤·¤Æ¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£