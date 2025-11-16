女優の香椎由宇（38）が16日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。私生活について明かした。

香椎は「チャイルドマインダー」の資格を取得していることを明かし「簡単に言うと、子供を見るプロみたいな。そう説明されたんですけど、私はそこに全然到達してない」と謙遜しながら資格の内容を説明。

「0〜12歳までの子供の成長の仕方だったり、こういう年齢にはこういうことが起こりがちとか。あとは救急の勉強とかもするんですよ。こういう症状が出てらこれを、とか」と補足し「自分の子供って、長いじゃないですか一緒にいる時期が。なので前もって勉強しとこうと思って。この子がどういう風に成長していくのか、どういう風に導いてあげるのがお互いにとっていいのか、と思って」と取得した理由も明かした。

香椎は08年に俳優のオダギリジョーと結婚し、11年に第1子長男を出産。14年には第2子の男児をもうけたが、15年、腸閉塞（へいそく）の一種である「絞扼（こうやく）性イレウス」のため1歳になったばかりで亡くなった。16年には第3子の男児を出産した。