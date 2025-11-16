◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7−7韓国（2025年11月16日 東京D）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が16日に行われ、韓国代表は野球日本代表「侍ジャパン」と対戦し、7―7で引き分けに終わった。前日の第1戦からの連敗は免れたが、課題は山積した。

そんな中でも日本は警戒をすべき打者が、終盤に持ち味を発揮した。8回、前日も本塁打を放っている2番のアン・ヒョンミンが、高橋宏から左中間席への豪快な一発。パワーを見せつけた。

さらに9回2死からキム・ジュウォンが大勢から同点弾を放って、ベンチ前では選手が歓喜してた。日本の主力投手相手に、終盤に一撃を放つ力は侮れない。

Xでは「侍キラーかよ、アンヒョンミン」「アンヒョンミンは日本キラーになりそうだな」「アンヒョンミン良いな 少々粗さもあるけどパンチ力魅力的」などの声が上がっていた。

前夜は4―11の大敗で、侍ジャパンとの対戦は10連敗を喫した。4回にアン・ヒョンミン、ソン・ソンムンが2者連続アーチで3点を先制したが、投手陣が崩壊。注ぎ込んだ計7投手が11四死球も与えて計11失点で、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い投手陣が緊張して四死球が多かった。予定していたよりもたくさんの投手を使ってしまった」と嘆いた。

韓国は17年11月に行われたアジアチャンピオンシップから、前日の敗戦まで侍ジャパンに10連敗中。最後に勝ったのは15年11月に行われたプレミア12の準決勝だ。

韓国代表は8、9日に韓国・ソウルで、WBC１次ラウンドで同組となるチェコと戦い連勝。平均年齢24歳という若手主体のメンバーで日本戦に臨んだ。来年3月のWBCでは、1次ラウンドで日本と同じC組に入っている。WBCで4大会ぶりの1次ラウンド突破のためにも、本番前に実力を測る絶好の機会となったが、第1戦は完敗に終わった。