柿澤勇人・ウエンツ瑛士・木南晴夏からなる音楽ユニット・カキンツハルカ公式Instagramにて、3人によるポルノグラフィティ「サウダージ」のアカペラカバーが投稿された。

動画：柿澤勇人・ウエンツ瑛士・木南晴夏＝カキンツハルカによる、ポルノグラフィティ「サウダージ」アカペラカバー

■「サウダージ」アカペラカバーで美声を響かせる

ドラマや舞台などでの共演をきっかけに、交流を深めてきた3人が、柿澤勇人の“カキ”、ウエンツ瑛士の“ンツ”、木南晴夏の“ハルカ”と名前を組み合わせた音楽ユニット・カキンツハルカを結成。

グループ公式Instagramにて、三声の魅力を響かせるポルノグラフィティ「サウダージ」のアカペラカバーを披露。サビのみのカバーではあるものの、「素敵な歌声」「うますぎる」といった歌声に魅せられたファンからの声がコメント欄に連なっている。

■ライブ情報

『カキンツハルカ LIVE 2026』

[2026年]

01/10（土）大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大大ホール01/15（木）神奈川・KT Zepp Yokohama

01/16（金）神奈川・KT Zepp Yokohama

01/31（土）愛知・小牧市市民文化会館

02/01（日）三重・川越町あいあいホール

詳細はこちら

https://fc.horipro.jp/hayatokakizawa/topics/19338/