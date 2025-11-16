「ベビーカーでこんな長い階段のぼるの」でもエレベーターは故障中→ 高校生たちから『意外な一言』が

この世の中、困っている人がいても、声をかけるのを躊躇ってしまう、という方も多いのではないでしょうか。

今回は、筆者自身が2歳になる息子と買い物をした帰り道で出会った心温まるエピソードをご紹介いたします。

エレベーターが工事中！？ ベビーカーの息子と階段前で途方にくれていると……

家に帰っても息子は「楽しかった！」と何度も話していました。

あの高校生の優しさは、私だけでなく息子に『人に親切にする気持ち』の大切さに気付かせてくれたのでした。

それ以来、駅に行くたびにあの高校生たちを思い出します。

そして、今度は私自身が「大丈夫ですか？」と声をかけられる勇気を持とうと思うのでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

