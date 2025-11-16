中国の漫画・アニメ好きは5億人とも、コスプレが巨大市場に―海外メディア

2025年11月14日、中国メディアの環球網は伊メディアの教皇庁外国宣教研究所（PIME）AsiaNewsの11日付の報道を基に、中国の若い世代の間で漫画やアニメなどのキャラクターのコスプレ文化が広まり、巨大市場を生み出している状況を伝えた。

記事は初めに、「個性と審美眼を表現する方法の一つ」として、自分が好む二次元キャラクターに扮（ふん）するコスプレが中国の若者に広く普及しているデータを紹介した。中国でアニメや漫画に親しむユーザーの数は17年の2億1200万人から昨年までに5億300万人へ増加したという。さらにコスプレ市場の規模は24年までで1200億元（約2兆6060億円）に達し、世界最大級の市場の一つとなり、25年末には数兆元規模に達すると予測されている。

記事は「市場規模の拡大はコスプレ用の衣装や装飾品への需要を増やすことになった。オンラインで関連製品を簡単に購入することができるようになり、中国を世界屈指のコスプレ関連製品の輸出国の一つにまで成長させた。さらには、ACG（アニメ、漫画、ゲーム）への情熱を職業として成立するまで昇華させたプロのコスプレイヤーやネットのインフルエンサーの出現はこのブームの興隆に重要な役割を果たしている。杭州で毎年開催される中国国際動漫節（CICAF）のイベントや広州の『蛍火虫動漫遊戯嘉年華』、北京の『I JOY北京国際動漫遊戯狂歓節』など、中国で頻繁に開催されているアジア最大規模の展示イベントで彼らは個性的な服装やメークなどのファッションで現れ、撮影OKのサービスを提供したりなどのパフォーマンスを見せ、数十万人のファンの集客に貢献している」と述べた上で、「近年、RPGゲームの『黒神話：悟空（BlackMyth：Wukong）』やアニメの『哪吒之魔童鬧海（邦題：ナタ 魔童の大暴れ）』（ナタ2）など、中国製の娯楽コンテンツが大きな成功を得たことで、中国のACG産業の国際市場における知名度も向上している」と指摘した。

記事は最後に「数多くのキャラクターのコスプレの中で、最も目を引くのは漢服の着用だ。専門家は漢服ブームには大きく二つの要因があると指摘している。一つは中国経済の飛躍的発展により物質的にも精神的にも驚異的な文明的豊かさがもたらされたから、もう一つは国家が伝統文化の継承と振興に多大な努力を払っているからだ」と述べた。（翻訳・編集/原邦之）