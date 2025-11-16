大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第6節の試合が11月15日（土）、16日（日）に行われた。

ここまで5勝5敗で8位のPFUブルーキャッツ石川かほくは、SVリーグ開幕から10連勝中のNECレッドロケッツ川崎とアウェーで対戦した。注目のGAME1、PFUはアウトサイドヒッターのバルデス・メリーサを中心に躍動。第2セットこそ落としたものの、PFUがセットカウント3-1で勝利し、NEC川崎に今季初の土をつけた。しかし、続くGAME2ではホームのNEC川崎がストレート勝利。GAME1の借りを返した。

東レアローズ滋賀はＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズをホームに迎えた。GAME1はセットカウント3-1で東レ滋賀が勝利。第1セットをデュースの末に落とした東レ滋賀だが、その後の3セットを連取してみせた。GAME2は終始、主導権を握り続けたKUROBEがストレート勝利を飾った。

SAGA久光スプリングスはAstemoリヴァーレ茨城とのホーム戦に挑んだ。結果はSAGA久光が連日のストレート勝利。両ゲームともに活躍が光ったのはアメリカ出身のオポジットであるステファニー・サムディ。チーム最多得点をマークし、攻撃面でチームを支えた。

一方、前節を終えた時点で6位の大阪マーヴェラスと7位につけているクインシーズ刈谷の対戦は、1勝1敗の引き分けに。GAME1を制したのは刈谷。第1セットを15-25と大差で落としたものの、そこから立て直し、白星をあげた。GAME2は大阪MVが前日の敗戦をバネに実力を発揮。セットカウント3-1でホームに勝利を届けた。

その他、デンソーエアリービーズvs埼玉上尾メディックスは1勝1敗の痛み分け。群馬グリーンウイングスはアランマーレ山形とのアウェー戦を連日のストレート勝利で飾った。また、岡山シーガルズはヴィクトリーナ姫路とホームで対戦したが、両ゲームともにストレートで黒星を喫した。

次戦の第7節は、11月21日（金）から23日（日）にSAGA久光 vs 東レ滋賀、埼玉上尾 vs 大阪MV、PFU vs Astemo、A山形 vs デンソー、NEC川崎 vs 刈谷、姫路 vs KUROBE、岡山 vs 群馬の全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第6節 GAME1結果



大阪マーヴェラス 1-3 クインシーズ刈谷

（25-15、22-25、24-26、21-25）



デンソーエアリービーズ 2-3 埼玉上尾メディックス

（25-23、25-15、24-26、20-25、12-15）



アランマーレ山形 0-3 群馬グリーンウイングス

（31-33、23-25、19-25）



NECレッドロケッツ川崎 1-3 PFUブルーキャッツ石川かほく

（18-25、25-17、21-25、17-25）



岡山シーガルズ 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（23-25、14-25、12-25）



SAGA久光スプリングス 3-0 Astemoリヴァーレ茨城

（25-23、25-22、25-16）



東レアローズ滋賀 3-1 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（26-28、25-22、25-16、25-21）





■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第6節 GAME2結果



大阪マーヴェラス 3-1 クインシーズ刈谷

（25-17、25-21、18-25、25-21）



デンソーエアリービーズ 3-0 埼玉上尾メディックス

（25-17、25-19、26-24）



アランマーレ山形 0-3 群馬グリーンウイングス

（22-25、18-25、20-25）



NECレッドロケッツ川崎 3-0 PFUブルーキャッツ石川かほく

（25-17、25-19、25-20）



岡山シーガルズ 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（17-25、19-25、19-25）



SAGA久光スプリングス 3-0 Astemoリヴァーレ茨城

（25-23、25-22、25-18）



東レアローズ滋賀 0-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（18-25、17-25、19-25）



