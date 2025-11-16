【テヘラン＝吉形祐司】イランの女性の間で、運転免許の取得が許されていないオートバイへの関心が高まっている。

無免許で運転する女性の姿も日常化しており、時代の要請に応じた「免許解禁」を求める声が強くなりつつある。

「子供の頃からオートバイが好きだったが、父に反対され、乗る勇気がなかった」。オンライン販売業の女性マエデ・ゴラミさん（４５）は９月、首都テヘラン南東部の民間教習所で講習を受け始めた。

ゴラミさんは「自動車は女性も運転できるのに、オートバイはダメなんて。女性にも免許が交付されるようになれば取得する」と話す。

イランの女性がオートバイを合法的に運転できないのは、「交通違反法」がオートバイ免許の交付対象を「男性」と規定しているためだ。しかし、交通渋滞が深刻なテヘランでは近年、スクーターなどに乗った女性が目立つようになった。

ある女性バイカー（２７）は「以前は何度も警察に止められ、泣いて許してもらった」と打ち明けるが、最近では女性バイカーのグループが路上走行する様子をＳＮＳに投稿し、話題を呼んだ。地元紙エテマドによると、５００人規模のグループもあるという。

政府報道官は９月、女性のオートバイ運転について「禁止する法律はない」と述べ、国会が女性への免許交付に向けて法改正に取り組むよう期待を表明した。

その後、ゴラミさんが通う教習所には電話やＳＮＳで女性講習などの問い合わせが殺到し、１日で約１０００件に上った。経営者のセピデ・アリザデさん（２７）は「現在の場所で開校した４年前、女性受講者は毎月５人程度だった。今は約５０人で８〜９割が女性になった」と驚く。

アリザデさんによると、同種の教習所が次々と開校したのは、女性の髪や体を覆い隠す「ヘジャブ」の着用強制に対する抗議デモが広がった約３年前だという。

女性のオートバイへの関心は、権利意識の高まりと連動しているとみられ、女性の人権問題に詳しい元国会議員のパルワネ・マフィ氏は「抗議デモがもたらした結果だ」と断言する。

マフィ氏は「女性の就業や社会進出が進み、経済的にも時間節約の点でもオートバイは便利だ」と指摘する。安価なスクーターなら新車でも、女性に人気のある乗用車の約５分の１の１０万円ほどで購入できる。

国会の社会委員会のモハンマド・セラジ議員がイラン労働新聞に「宗教・慣習的な観点で懸念がある。運転中はヘジャブも適切に着用できず、反対だ」と明言するなど、法改正や女性のオートバイ利用に対する抵抗もある。

ただ、オートバイを運転する女性はすでに相当数に上るとみられ、徹底的な取り締まりは困難なのが実情だ。マフィ氏は「時代は変わった。免許交付の対象に『女性』と書き加えればいいだけで、合法化は時間の問題だ」と楽観視している。