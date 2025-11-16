共同生活がスタートするや否や、圧倒的なモテぶりを見せた27歳の美女が、第2話でも存在感を発揮。出会う男性を次々と虜にしていくその様子に、スタジオから驚きの声が続出した。

【映像】全男性を虜にする色白美女（全身姿も）

ABEAM『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

一緒に共同生活を送る3人の男性全員から好意を向けられるという、モテモテの展開を迎えたレイナ（27歳／BAR経営）。大人気の彼女と最初に2ショットする機会を得たのは、アキヨシ（28歳／サーフショップ店員）だった。第2話は、一歩遅れをとったシュウト（23歳／俳優）とダイシロウ（30歳／エステティシャン）が、前日の2ショットでレイナとどんな話をしたのか、アキヨシに尋ねるシーンからスタート。モテまくりのレイナに、スタジオの前田も「レイナちゃん、なんか気になりません？」と興味津々。陣内と藤田も「色気が出ている」とレイナの魅力を語った。

この日、レイナをデートに誘ったのはダイシロウ。2人で原宿のバーガーショップを訪れると、ダイシロウは「見た目は3人の中で一番タイプ」などと積極的にアピールし、スタジオのMC陣は「みんなタイプじゃん」「すごい」と驚きの声。その後のスタジオトークでもレイナに注目が集まり、ゲスト出演した小宮璃央は「なんとも言えない魅力が醸し出されているんですよ」と絶賛。藤田は「ほかの男性陣もレイナちゃんいいかもってなる可能性も」と、現時点でまだレイナと対面していない別チームの男性も、魅了される可能性があると指摘した。

そんな藤田の予想は見事的中。共同生活5日目、隣接する家で共同生活を送る2チームが初めて合流し、ランチ会を開催することになった。すると、ダイニングルームの片隅で、何やら良い雰囲気で会話を交わすレイナとミチル（29歳／俳優）の姿が。この日のランチメニューは、料理を得意とするミチルが中心となり、メンバーたちと協力して調理したもの。そんなミチルに、レイナは「めっちゃお酒進んできた」「食べるの好きだし」と、彼が喜びそうな言葉を重ねた。ミチルが「食べさすのが好き」と返すと、レイナは「めっちゃちょうどいいね」と微笑み、会話上手なレイナにスタジオから「レイナちゃん上手！」「レイナちゃんやっぱりモテるよね」と絶賛の声が相次いだ。