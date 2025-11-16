Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¸µ¥«¥ì¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤ËÁø¶ø¡ÖÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¡×¶Ã¤¤Î²áµîÌÀ¤«¤¹
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤È¤Î2ÅÙ¤ÎÁø¶ø·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬ÌÀ¤«¤¹¸µ¥«¥ì
¡¡11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êABEMA¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤**¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è**¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¡¢6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¿ØÆâ¤¬¤«¤é²áµî¤Ë¸µÎø¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æµ¤¤Þ¤º¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½ÂÃ«¤ÎÆ»Ã¼¤Ç¸µÎø¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢Á°¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¸µ¥«¥ì¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¸µÎø¿Í¤Ë¤Ï´û¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤½¤Î»þ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ë¾Ð´é¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤ÇåºÎï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ØÆâ¤¬¡¢¤â¤·Áê¼ê¤¬½÷À¡Ê¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤¿¤éÃý¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤µæ¶Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤½¤Î¸µ¥«¥ì¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¿ØÆâ¤È¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¤¹¤´¤¤±¿Ì¿¡×¤È¶ÃØ³¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¸µ¥«¥ì¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö±£¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£