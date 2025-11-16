派手すぎずちょうどいい！【ユニクロ】40・50代がシャレる！「チェック柄シャツ」

カジュアルな大人コーデにさっと取り入れやすく、即サマ見えするアイテムがあると重宝するかも。【ユニクロ】の「チェック柄シャツ」なら派手になりすぎず、40・50代女性も着こなしやすそうです。ほどよい抜け感を出したい日に頼れそうだから、ぜひチェックしてみて。

大人コーデに抜け感をプラスするチェック柄シャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

両面を起毛させたコットン100%素材使用のチェックシャツ。落ち着いた配色で、派手すぎず大人コーデに馴染みそうです。ゆとりのあるシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめるかも。一枚で着られて、羽織りとしてもインナーとしても活躍してくれます。

抜け感たっぷりな大人カジュアルコーデ

「フランネルチェックシャツ」のブルーをデニムパンツと合わせたカジュアルな着こなし。どこか上品で洗練された大人の雰囲気が漂います。メンズライクな組み合わせなので、肌見せしたりアクセサリーを合わせたりするほか、シューズでレディな印象をプラスするのがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mikamika_23様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M