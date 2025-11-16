ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球の韓国代表は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に7-7で引き分けだった。15日の第1戦は4-11で大敗していたが、最後に意地を見せた。

韓国は先発右腕の19歳、チョン・ウジュが好投。侍打線を3回無安打に封じ、4三振を奪った。

3回にソン・ソンムンの2点適時打などで3点を先制。4回に連続押し出し四球などで同点に追いつかれた。その裏にすぐ1点勝ち越したが、5回にまた押し出し四球で同点とされ、その後に勝ち越された。しかし、9回2死から キム・ジュウォンが大勢（巨人）から右翼スタンドへ同点本塁打。土壇場で引き分けにした。試合後は、外野席に向かって韓国選手が敬意の挨拶した。

15日の第1戦は、3点先制から逆転負け。7人の投手が9四球2死球と大荒れで、この日の第2戦も7投手が12四球と投手陣に課題が見えた。それでも来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドでも対戦する日本に、これまで10連敗中だったが最後に意地を見せた。



（THE ANSWER編集部）