お笑いタレントのいとうあさこ（55）が16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）との話で感動したことを明かした。

飲み友達と言われたいとうは「そんなおこがましい。何回か飲ませていただいたことがあって」と言い、「一回、凄く印象的なことがあった」と語った。

それは「オルゴールの話になって、ユーミンさんに“なんでオルゴールってあんなに物悲しいんでしょうね”って言ったら、ユーミンさんがひと言、“やがて止まるからじゃない？”って言ったの」と明かした。

いとうは「うわあと思って。“普通のお話が全部歌詞みたいですね”って言ったら、“そんなことない。もし、これが優れているのだとしたら、『やがて』という接続しを選んだところがユーミンかな”って。そのうちじゃなくて…」と説明。

だがそこで、国語科の予備校講師でタレントの林修は「本当にいい話で本当に申し訳にくいんですけど、『やがて』は接続詞ではなくて副詞です」と指摘。いとうは「私の記憶違いかな？」と答えていた。