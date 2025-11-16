■侍ジャパン強化試合 「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（16日、東京ドーム）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

侍ジャパンは6ー4と2点リードで迎えた7回から23年のWBCで世界一を経験した郄橋宏斗（23、中日）が登板。被弾を浴びるも150劼鯆兇┐襯好肇譟璽箸鯏蠅温み2イニングを投げ、被安打2、奪三振4、四死球3、失点2（自責2）で降板した。1点差9回のマウンドには大勢（26、巨人）が上がった。

5人目で登板した郄橋は150劼鯆兇┐襯好肇譟璽箸鯱発。先頭の4番・ノ・シファンに対し初球から158劼離好肇譟璽函△気蕕縫ットボールで追い込むとスプリットで空振り三振に。しかし続くムン・ボギョン、ムン・ヒョンビンには150匕緘召猟承紊鯏蠅温んだが四球を与えた。さらにキム・ジュウォンには死球と投球が乱れ1死満塁のピンチを迎えた。

ここで韓国代表は24年に開催された「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」で郄橋から本塁打を放っているパク・ドンウォンを代打に送ると、左犠飛を放ち1点返された。1点差に迫られると2死一、二塁からパク・ヘミンに中安打を放たれた郄橋。しかしセンターを守る五十幡亮汰（26、日本ハム）がホームへ好返球、キャッチャーの中村悠平（35、ヤクルト）がタッチアウトにし、追加点を許さなかった。

打線は直後に1点を返し7ー5と再び2点リードを奪った侍ジャパン。その裏、2イニング目のマウンドに上がった郄橋は先頭をスプリットとカットボールで3球三振。しかし2番・アン・ヒョンミンに4球目、ストレートをレフトスタンドへ運ばれ、ソロ本塁打を浴びた。この回でも1点差に縮められた郄橋だが、後続を2者連続三振に抑えリードを守った。

今回の強化試合では26年3月に開幕する『2026ワールドベースボールクラシック™』でも導入されるピッチクロック（投手が打者に投球するまでに使える時間制限）、拡大ベース、ピッチコム（投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器）が採用されている。