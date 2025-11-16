お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める16日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。3年連続で「NHK紅白歌合戦」司会に選ばれた件について“自虐”する場面があった。

有吉は「毎年テレビ紙の人に取材されて思うんだけどさ」と切り出すと「“早く有吉の代わりに若い俳優さんになってほしい”とか思ってるだろうなって。“キンプリの2人が司会です!”ってなったら、単純に売り上げが違うじゃない。そっちのほうがいいんだろうなって」とポツリ。

「写真を撮るときに“有吉さんいいですよ!”とか言ってくれるけどさ。本音は“早く代われ”って思ってるんだろうなって。いつもテレビ紙の人には“すみません…”って思ってますね」

「このゲスナー（リスナー）の連中がさ、俺が載ってるテレビ紙を買うとは思えないんだよ。立ち読みで終わりだろ、パラパラって。写メに落書きして、ネットにさらして終わりだろ?“ひげのおじさんだよ〜ん”ってイジって終わりだろ」とぼやきを連発したが「私は仕事としてやってますからね。本当にありがたいことですよ」と語っていた。