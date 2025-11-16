◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7−7韓国（2025年11月16日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」で韓国と対戦。「3番・中堅」で先発出場した森下翔太外野手（25＝阪神）が反撃の口火を切る二塁打を放った。

韓国先発の鄭宇宙（チョン・ウジュ）の前に初回2死の第1打席は高めの変化球に空振り三振に倒れたが、4回先頭の第2打席で2番手・呉源錫（オ・ウォンソク）の直球をとらえ、中堅への二塁打を放った。これで韓国戦は出場5試合連続安打となり、アジアのライバルとの相性の良さを強烈に印象づけた。

そんな森下だが、試合前のある行動が話題になった。先発メンバーが整列する中で、森下は突然足を後ろに上げてストレッチを開始。すると、横にいた中大の先輩でもある牧の肩をつかんで、倒れないように“杖代わり”にするいじりっぷりを見せた。牧も手を添えられた肩の部分を二度見して、“んん？”という表情で苦笑い。物おじしない性格がにじみ出ていた。

この光景はネットでも話題となり、Xでは「先輩の肩を借りてストレッチしないの！！」「まきもり劇場、そして中大ポーズ」「牧さんはやんちゃな森下くんを受け入れてくれてほんと優しい」などの声が上がっていた。