◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

侍ジャパンと宿敵韓国の第２戦は乱戦の末、引き分けに終わった。

先発の金丸は３回１死満塁で宋成文に右前に２点打を許して先制された。なおも１死一、三塁で韓東熈から空振り三振を奪った際に重盗を決められて、３点目を失った。

金丸は３回６０球を投げて３安打、４奪三振、２四球、３失点で降板。１５日から２試合連続で韓国に３点を先制される苦しい展開となったが、１５日同様、すぐに反撃に転じた。

４回、先頭の森下の右中間二塁打や牧の四球などで１死満塁とすると、佐々木が中前適時打。なおも１死満塁で、石上、五十幡が連続の押し出し四球で同点に追いついた。その裏、２番手の西口が１失点して勝ち越されたが、５回に森下、牧の四球と西川の投手強襲安打などで２死満塁とした。ここで佐々木が押し出し四球で同点に追いついた。なおも２死満塁で、石上が右前に勝ち越しの２点打を放った。

７回から５番手で高橋が登板し、１死から２四球、１死球で満塁のピンチを招くと、代打・朴東原に左犠飛を許して１点差に迫られた。

８回１死から代打・岡本の四球や五十幡の安打などで２死満塁。ここで森下が押し出し四球を選び、１点を追加し２点リードとした。だがその裏、高橋が安賢民に左中間席にソロを運ばれて、再び１点差とされた。９回は大勢が登板したが、２死から金周元にまさかの同点ソロを被弾。大会規定によりドローとなった。