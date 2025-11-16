来春に開催される第６回ＷＢＣへの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」が１６日まで東京ドームで行われ、日本代表は韓国代表と２試合対戦した。

日本代表は本大会で１次リーグＣ組で、韓国とは３月７日に激突する。そのライバルは制球難に苦しんだ。１５日の対戦では１１四死球（９四球、２死球）と大荒れで４―１１で大敗。四球を乱発した背景として現地メディアでは、ＫＢＯ（韓国プロ野球）で２０２４年から導入されているロボット審判（ＡＢＳ）による影響があり、球審が判定する以前のスタイルに適応できなかったとも指摘された。

これに対し、日本では阪神、韓日米通算５４９セーブを挙げたオ・スンファン（呉昇桓＝４３）氏は「ＯＳＥＮ」の取材に対して持論を述べている。１６日の試合前に福留孝介氏らと旧交を温めた同氏は「ＡＢＳのゾーンは打者にもっと影響があると思う。投手たちはＡＢＳを言い訳にしないでほしい。実際、ＡＢＳがあるからといって、そのゾーンを見て投げる投手はそれほど多くない」と語っている。

また、前日の試合ではＭＬＢ初となる女性審判員、ジェン・パウォル氏の判定を巡って混乱する場面もあった。それでも同氏は「そういう審判に遭遇することも勉強になる。ＷＢＣ本戦に出場した時、そういう審判に当たらない保証はないでしょう」とピシャリ。「昨日の審判もメジャーリーグで試合を担当している審判だ。むしろ早めに経験した方がいい。国際大会では理不尽なコールが頻発する。そういうコールが出ても試合の流れを変えられる能力を持つ選手たちだからこそ、早く経験しておくといい」と前向きに捉えていた。

球審の判定は韓国代表だけでなく日本代表にも少なからず影響はあった。同氏は「日本の投手陣はシーズン時に比べて調子は良くないと思う。日本の選手たちも条件は同じだろう。シーズンを早く終えたチームは１か月近い空白期間がある。３月にはもっといい球を投げられるはず」とし「だから我々の選手たちも今回はサイパンで早くからトレーニングを始めるのだからしっかりと準備してほしい」とエールを送っていた。