¡¡½÷Í¥¤Î¹áÄÇÍ³±§¡Ê38¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖCHINTAI¡¡presents¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡Chapter¡¡#0¡ÁTouch¡¡Your¡¡Heart¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¹áÄÇ¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¤Î·ëº§¤Ë¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤³¤Î¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤½¤³¤½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸òºÝ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤½¤ì¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤Ã¤Æ·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀ®¤ê¹Ô¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Öº£¡¢ºÐ½Å¤Í¤Æ·ëº§¤¹¤ëÍ§Ã£¤È¤«¤ß¤Æ¤ë¤È¡¢¤¢¤¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤º¤Ë·ëº§¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁáº§¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Ï08Ç¯¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¤È·ëº§¤·¡¢11Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤ÎÃË»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢15Ç¯¡¢Ä²ÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ÊÙ¯¡Ê¤³¤¦¤ä¤¯¡ËÀ¥¤¥ì¥¦¥¹¡×¤Î¤¿¤á1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£16Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£