¡¡¡þ¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025Âè2Àï¡¡ÆüËÜ7¡½7´Ú¹ñ¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤ÇÁ°Æü¤ËÂ³¤´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÀª¡Ê26¡áµð¿Í¡Ë¤¬2»à¤«¤é¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯3ÅÀ¤òÀè¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬0¡½0¤Î3²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Á°Æü¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë3ÈÖ¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ËÀèÀ©¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é½ÅÅð¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤âÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ºÅÀÄ¾¸å¤Î4²ó¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬µÕ½±¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¤µ¤é¤ËÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Ë2ÈÖ¼ê¡¦À¾¸ýÄ¾¿Í¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¤ºÆ¤ÓÂß¤·±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î5²ó¤Ë¤³¤ÎÆü3¸ÄÌÜ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Â³¤¯ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎÀÐ¾å¤¬±¦Á°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î»ø½é°ÂÂÇ¤Ç2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬¡¢6²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¡£7²ó¤Ë¤ÏÁ°²ó23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬3»Í»àµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¡¼¥É¤Ï»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¤ÏÀÐ¾å¤ÎÂåÂÇ¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÅÐ¾ì¡£±þ±ç²Î¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢2»àËþÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤¬¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥à4¤ÄÌÜ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤Ó»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿²¬ËÜ¤¬7ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¤½¤ÎÎ¢¤Ë¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤¬Á°Æü¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿2ÈÖ¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ÆºÆ¤Ó1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÀª¤¬2»àÌµÁö¼Ô¤«¤é7ÈÖ¥¥à¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Ç¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¡£Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤Î2Ï¢Àï¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£