◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 7-7 韓国(16日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは、韓国との2戦目を引き分けとしました。韓国は来春のWBCで、1次ラウンドでの対戦が決まっています。

この日の先発マウンドにあがったのは、中日のルーキー・金丸夢斗投手。2回まで無失点の立ち上がりとするも、3回には2つの四球とヒットで1アウト満塁とされ、来季MLB挑戦を表明しているソン・ソンムン選手のタイムリーを浴びます。これで先制を許すと、さらにダブルスチールを許し失点。この回3点を失います。

直後の4回には前日同様、侍ジャパン打線がすぐさま反撃。四球とヒットで1アウト満塁の好機をつかむと、佐々木泰選手のタイムリーで2点差に迫ります。さらに2度の押し出し四球をもぎ取り、同点に追いつきました。

その後も、両チーム四死球でピンチを招いてからの失点などで、点の取り合いの展開に。それでも5回には、今回が代表初選出となったDeNA・石上泰輝選手が2点勝ち越しタイムリーを放ち、日本が前に出ました。

しかし8回には、郄橋宏斗投手がアン・ヒョンミン選手の2試合連続弾を浴び1点差とされます。さらに9回には、大勢投手がキム・ジュウォン選手の同点弾を浴びました。このまま勝ち越しは許さなかったものの、延長なしでのゲームセット。大勝をあげた次戦は、引き分けとなりました。

この試合は、日本が9個の四死球を与え、韓国も12個の四球を許す展開に。試合前に井端弘和監督は「韓国の一振りには怖さを感じました」と語っていましたが、この日も一発を浴びるなど、多くの課題が明白となった強化試合となりました。