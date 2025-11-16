シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルが贈る「クリスマス」限定スイーツフェア♪

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、2025年12月1日（月）～25日（木）の期間、「クリスマス スイーツ&ベーカリー」を開催♡真っ赤なルージュや雪のようなKOYUKIなど、見た目も味わいも華やかなスイーツが勢ぞろい。ホリデーシーズンの特別なひとときを、ホテルメイドの上質な味とともにお楽しみください。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの「クリスマス」スイーツ

「トスティーナ」では、クリスマスカラーや冬のモチーフをテーマにした限定スイーツが登場します。

ルージュ

価格：850円

赤・白・緑のコントラストが美しいムースケーキ。いちごゼリー、マスカルポーネ、ピスタチオの三層が奏でる華やかなハーモニー。

KOYUKI



価格：850円

真っ白な雪景色をイメージしたレアチーズケーキ。中にはメープルムースやはちみつジュレが隠れ、口どけの良さが魅力です。

リベール



価格：850円

キャラメルムースの中にいちごダックワーズとオレンジコンフィを閉じ込めた、まるでオーナメントのような一品。

不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

ベーカリーも「クリスマス」仕様に♪

リボンデニッシュ／ローストビーフサンド

価格：500円／価格：800円

見た目もかわいいベーカリーが、冬のティータイムを華やかに彩ります。

リボンデニッシュは、リボン型のデニッシュにフランボワーズジャムを絞り、雪の結晶チョコをトッピング。贈り物にもぴったりです♡

ローストビーフサンドは、ふんわり食パンにローストビーフや卵、野菜をサンド。彩り豊かで食べ応えも抜群の贅沢サンドです。

さらに、ミニスイーツ6種とマカロン2種を詰め合わせた**「#シェラトンスイーツボックス」（4,200円）**も登場。数量限定・予約制で、ギフトにもおすすめです。

金曜限定！クリスマススイーツブッフェ

カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」では、12月の金曜日限定で「フライデースイーツブッフェ」を開催。クリスマスモチーフのスイーツと、セイボリーを含む多彩なメニューを堪能できます。

開催期間：2025年12月5日～19日の毎週金曜（2部制）

料金：大人4,200円／子ども（4～12歳）2,100円 ※ドリンク付き

予約：公式サイト または 047-355-5555

オンライン事前決済で5％オフになる特典も♪ クリスマス気分を満喫するなら、早めの予約がおすすめです。

心ときめくクリスマスをホテルで♡

煌めく夜にふさわしいスイーツとベーカリーで、心も満たされるひとときを。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの「クリスマス スイーツ&ベーカリー」は、今年のホリデーを特別にしてくれること間違いなしです。

大切な人と過ごす時間を、甘く幸せな香りで包み込んでみてはいかがでしょうか。